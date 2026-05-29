НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що альянс засуджує РФ через влучання дрона в Румунії, а генсек НАТО Рютте підтримує зв'язок з румунською владою.

"Рано сьогодні вранці багатоквартирний будинок у Румунії був вражений дроном, коли Росія атакувала українську інфраструктуру поблизу кордону", – йдеться в заяві в соцмережі Х.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи безпілотники", – наголосила вона.

Як повідомлялося, Румунія звинуватила Росію у серйозному порушенні свого повітряного простору після падіння в місті Галац безпілотника, причетного до ударів по українській інфраструктурі, та повідомила про інцидент НАТО.