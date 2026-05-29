08:59 29.05.2026

НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

Речниця НАТО Еллісон Гарт заявила, що альянс засуджує РФ через влучання дрона в Румунії, а генсек НАТО Рютте підтримує зв'язок з румунською владою.

"Рано сьогодні вранці багатоквартирний будинок у Румунії був вражений дроном, коли Росія атакувала українську інфраструктуру поблизу кордону", – йдеться в заяві в соцмережі Х.

Речниця зазначила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримує зв'язок з румунською владою.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи безпілотники", – наголосила вона.

Як повідомлялося, Румунія звинуватила Росію у серйозному порушенні свого повітряного простору після падіння в місті Галац безпілотника, причетного до ударів по українській інфраструктурі, та повідомила про інцидент НАТО.

 

08:53 29.05.2026
Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ

Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

Росія вдарила по Полтавщині

Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Рютте зустрінеться із Мадяром у четвер у Брюсселі

Росія зараз не здатна до наступу проти НАТО, але союзники мають бути готові, – Сікорський

США планують скоротити свій військовий внесок у НАТО більше, ніж очікувалось – ЗМІ

