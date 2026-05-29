Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Румунія звинуватила Росію у серйозному порушенні свого повітряного простору після падіння в місті Галац безпілотника, причетного до ударів по українській інфраструктурі, та повідомила про інцидент НАТО.

Як повідомляє пресслужба румунського Міністерства закордонних справ, безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, розбився в Галаці (Румунія), спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку.

"Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано", – сказано в повідомленні.

Міністерство національної оборони Румунії у зв'язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь.

"Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів для реагування на це серйозне порушення міжнародного права та свого повітряного простору", – наголошується в заяві.

Румунія також поінформувала союзників і генерального секретаря НАТО про обставини інциденту та звернулася з проханням прискорити передачу засобів боротьби з безпілотниками.

У заяві підкреслюється, що Росія несе пряму відповідальність за інцидент і залишається державою-агресором, дії якої становлять загрозу регіональній безпеці.