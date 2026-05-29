Інтерфакс-Україна
Події
08:53 29.05.2026

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

1 хв читати
Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Румунія звинуватила Росію у серйозному порушенні свого повітряного простору після падіння в місті Галац безпілотника, причетного до ударів по українській інфраструктурі, та повідомила про інцидент НАТО.

Як повідомляє пресслужба румунського Міністерства закордонних справ, безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, розбився в Галаці (Румунія), спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку.

"Двоє людей отримали легкі поранення, будівлю було евакуйовано", – сказано в повідомленні.

Міністерство національної оборони Румунії у зв'язку з появою російських безпілотників на радарах підняло в повітря літак і гелікоптер.

У Бухаресті назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією" з боку Російської Федерації та заявили про намір вжити дипломатичних заходів у відповідь.

"Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів для реагування на це серйозне порушення міжнародного права та свого повітряного простору", – наголошується в заяві.

Румунія також поінформувала союзників і генерального секретаря НАТО про обставини інциденту та звернулася з проханням прискорити передачу засобів боротьби з безпілотниками.

У заяві підкреслюється, що Росія несе пряму відповідальність за інцидент і залишається державою-агресором, дії якої становлять загрозу регіональній безпеці.

 

Теги: #дрон #румунія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:20 29.05.2026
Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

08:59 29.05.2026
НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

07:35 29.05.2026
РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ

РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ

01:08 29.05.2026
Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

00:55 29.05.2026
Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

17:29 23.05.2026
На сході Латвія дрон упав в озеро та здетонував – поліція країни

На сході Латвія дрон упав в озеро та здетонував – поліція країни

10:24 22.05.2026
Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

Румунія з 25 травня переходить на NCTS Фаза 6, для транзиту через кордон додатково знадобиться декларація ENS – ДМС

11:59 21.05.2026
Під Харковом російський дрон поцілив у вантажівку, водій загинув

Під Харковом російський дрон поцілив у вантажівку, водій загинув

19:00 20.05.2026
Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

Міноборони Польщі про збиття дрона в Естонії: Україна має бути обережнішою, РФ може використати це для ескалації

17:02 20.05.2026
В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

ВАЖЛИВЕ

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

ОСТАННЄ

Захисники, які повністю або частково втратили зір, отримають до 95 тис. грн одноразової допомоги – Мінветеранів

ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

Одна людина постраждала через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири – поліція

Сили оборони завдали ударів по РЛС у Криму та логістичним об'єктам окупантів на Донеччині

Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

29 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв'язку на Запорізькій АЕС з початку війни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА