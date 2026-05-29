Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, два танка, 28 артсистем, 11 бронемашин, 1750 БПЛА, а також 324 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб, танків – 11 958 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од, артилерійських систем – 42 860 (+28) од, РСЗВ – 1 808 (+2) од, засоби ППО – 1 397 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 496 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од, крилаті ракети – 4 687 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 100 230 (+324) од, спеціальна техніка – 4 227 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.