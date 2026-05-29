Інтерфакс-Україна
Події
08:33 29.05.2026

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 960 окупантів, два танка, 28 артсистем, 11 бронемашин, 1750 БПЛА, а також 324 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком п'ятниці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб, танків – 11 958 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од, артилерійських систем – 42 860 (+28) од, РСЗВ – 1 808 (+2) од, засоби ППО – 1 397 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 496 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од, крилаті ракети – 4 687 (+0) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 100 230 (+324) од, спеціальна техніка – 4 227 (+0) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:37 28.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

07:42 28.05.2026
Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

08:21 27.05.2026
Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1000 осіб та 274 од. спецтехніки – Генштаб

11:37 26.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

Генштаб ЗСУ: Уражено командні пункти, логістику противника, підтверджено зупинку роботи НПЗ "Сызранский"

08:21 26.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 267 бойових зіткнень

07:34 26.05.2026
Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 377 од. спецтехніки – Генштаб

18:23 25.05.2026
Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

Генштаб ЗСУ: уражено нафтобазу "Белец", склади боєприпасів та об'єкти управління ворога

08:02 25.05.2026
Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1020 осіб та 304 од. спецтехніки – Генштаб

11:08 24.05.2026
Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

Уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз", корабель і катер на базі "Новоросійськ" – Генштаб ЗСУ

08:11 24.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 248 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

ОСТАННЄ

Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

ПС ЗСУ: знешкоджено 217 із 232 БпЛА, є влучання "Іскандером" та 14 безпілотниками

Ворожі БПЛА атакували іноземні торговельні судна під прапорами Вануату, Коморських Островів та Панами - АМПУ

НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

Одна людина постраждала через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири – поліція

Сили оборони завдали ударів по РЛС у Криму та логістичним об'єктам окупантів на Донеччині

Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА