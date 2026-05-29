Одна людина постраждала через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

Російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина поранена. Понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

За словами глави ОВА, ворог на Нікопольщині поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені дві багатоповерхівки та авто. Постраждав 60-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

На Синельниківщині потерпали Покровська і Васильківська громади. Горіли приватні будинки.

У Криворізькому районі під ударом була Апостолівська громада. Пошкоджена автівка.