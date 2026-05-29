Інтерфакс-Україна
07:55 29.05.2026

Одна людина постраждала через ворожі обстріли трьох районів Дніпропетровщини

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти обстріляли три райони Дніпропетровської області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Одна людина поранена. Понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією", – написав він у Телеграм.

За словами глави ОВА, ворог на Нікопольщині поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені дві багатоповерхівки та авто. Постраждав 60-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

На Синельниківщині потерпали Покровська і Васильківська громади. Горіли приватні будинки.

У Криворізькому районі під ударом була Апостолівська громада. Пошкоджена автівка.

 

