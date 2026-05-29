РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ

Російські окупанти вночі завдали ударів безпілотниками по турецькому судну, що прямував до Туреччини з Одеської області, внаслідок чого виникла пожежа, постраждали дві людини, повідомили військово-морські сили ЗСУ.

"Вночі ворог за допомогою БПЛА атакував суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

Як повідомляється, завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати.

"рф продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна", – наголосили у морському командуванні.