Інтерфакс-Україна
Події
07:35 29.05.2026

РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ

1 хв читати
РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ
Фото: https://t.me/ukrainian_navy

Російські окупанти вночі завдали ударів безпілотниками по турецькому судну, що прямував до Туреччини з Одеської області, внаслідок чого виникла пожежа, постраждали дві людини, повідомили військово-морські сили ЗСУ.

"Вночі ворог за допомогою БПЛА атакував суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

Як повідомляється, завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати.

"рф продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна", – наголосили у морському командуванні.

 

Теги: #туреччина #судно #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:08 29.05.2026
Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

00:55 29.05.2026
Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

23:29 28.05.2026
Росія вдарила по Полтавщині

Росія вдарила по Полтавщині

23:24 28.05.2026
США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

22:36 28.05.2026
Генсек ООН: ескалація ризикує вийти з-під контролю, потрібно більше дипломатії й повне та безумовне припинення вогню в Україні

Генсек ООН: ескалація ризикує вийти з-під контролю, потрібно більше дипломатії й повне та безумовне припинення вогню в Україні

15:47 23.05.2026
"Мадяр" Бровді повідомив про ураження у Новоросійську в РФ фрегату, нафтосховища та ракетоносія

"Мадяр" Бровді повідомив про ураження у Новоросійську в РФ фрегату, нафтосховища та ракетоносія

17:24 19.05.2026
В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

В МЗС КНР підтвердили відсутність постраждалих своїх громадян на судні в Чорному морі після атаки російського дрона

12:47 18.05.2026
Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами – Одеська ОВА

Ворог влучив у цивільне судно під прапором Панами – Одеська ОВА

16:36 15.05.2026
Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

Ізраїль не дозволив розвантажувати українське зерно з окупованих територій, судно вже в Туреччині – посол Корнійчук

13:46 15.05.2026
Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

Українсько-турецькі політичні консультації підтвердили готовність до поглиблення стратегічного партнерства – МЗС

ВАЖЛИВЕ

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

ОСТАННЄ

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири – поліція

Сили оборони завдали ударів по РЛС у Криму та логістичним об'єктам окупантів на Донеччині

Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

29 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв'язку на Запорізькій АЕС з початку війни

На фронті відбулось 189 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Мельник закликав партнерів удесятеро збільшити допомогу Україні у сфері ППО

Постпред в ООН Мельник попередив про "руйнівні наслідки" для Білорусі у разі її залучення до війни проти України

"Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА