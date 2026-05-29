Інтерфакс-Україна
07:31 29.05.2026

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири – поліція

Правоохоронці в четвер затримали стрілка в Бориспільському районі, який з вікна квартири влаштував стрілянину та пошкодив сусідський автомобіль, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

"28 травня о 15:16 до поліції надійшло повідомлення від жінки, про те, що у місті Яготин із вікна квартири багатоповерхівки, її сусід вистрілив з рушниці та пошкодив автомобіль заявниці" – йдеться в повідомленні у Facebook.

За даними поліції, люди не постраждали.

На місце події прибули працівники Яготинського відділення поліції Київщини. Після проведення невідкладних слідчих дій чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчими слідчого відділення відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

 

