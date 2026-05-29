Інтерфакс-Україна
Події
07:29 29.05.2026

Сили оборони завдали ударів по РЛС у Криму та логістичним об'єктам окупантів на Донеччині

1 хв читати
Сили оборони завдали ударів по РЛС у Криму та логістичним об'єктам окупантів на Донеччині
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на четвер завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів, зокрема уразили радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей СТ-68 у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили у генеральному штабі Збройних сил, РЛС СТ-68 використовується для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника.

Також уражено пункти управління безпілотниками російських військ у районах Калинового та Новогродівки Донецької області.

Крім того, під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів поблизу Грабового на Донеччині.

Окремо повідомляється, що 27 травня було уражено пункт управління підрозділу противника в районі Парасковіївки Донецької області. За попередніми даними, безповоротні втрати російських військ склали 18 осіб.

 

Теги: #зсу #ворог #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:38 28.05.2026
Реформа ЗСУ передбачатиме реформування ТЦК та механізм демобілізації – нардеп Костюк

Реформа ЗСУ передбачатиме реформування ТЦК та механізм демобілізації – нардеп Костюк

02:23 28.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 256 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 256 ворожих атак – Генштаб

17:09 27.05.2026
ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

11:48 26.05.2026
Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

09:06 26.05.2026
ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

01:54 26.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 210 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 210 ворожих атак – Генштаб

12:02 25.05.2026
ЗСУ до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника – радник міністра оборони

ЗСУ до кінця року щонайменше вдвоє збільшать кількість глибоких ударів по тилу противника – радник міністра оборони

06:50 24.05.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців – Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців – Генштаб

22:36 23.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 173 ворожі атаки – Генштаб

00:58 23.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 166 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 166 ворожих атак – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

29 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв'язку на Запорізькій АЕС з початку війни

На фронті відбулось 189 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

Мельник закликав партнерів удесятеро збільшити допомогу Україні у сфері ППО

Постпред в ООН Мельник попередив про "руйнівні наслідки" для Білорусі у разі її залучення до війни проти України

Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

"Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА