Сили оборони завдали ударів по РЛС у Криму та логістичним об'єктам окупантів на Донеччині

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на четвер завдали ударів по низці важливих об'єктів російських окупантів, зокрема уразили радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей СТ-68 у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили у генеральному штабі Збройних сил, РЛС СТ-68 використовується для виявлення, супроводу та передачі координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони противника.

Також уражено пункти управління безпілотниками російських військ у районах Калинового та Новогродівки Донецької області.

Крім того, під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів поблизу Грабового на Донеччині.

Окремо повідомляється, що 27 травня було уражено пункт управління підрозділу противника в районі Парасковіївки Донецької області. За попередніми даними, безповоротні втрати російських військ склали 18 осіб.