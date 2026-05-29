07:18 29.05.2026

Росіяни атакували Запорізьку область, четверо поранених

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська на ранок п'ятниці завдали 764 удари по Запорізькій області, внаслідок чого постраждали чотири людини, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 764 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Чотири людини постраждало внаслідок ворожих атак по Запорізькому району та обласному центру", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 22 авіаудари по Зарічному, Лісному, Любицькому, Ясній Поляні, Тернуватому, Бойковому, Юліївці, Шевченківському, Омельнику, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Воздвижівці, Червоній Криниці, Микільському, Єгорівці, Рівному, Долинці та Жовтій Кручі.

За його словами, 521 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Біленьке, Тарасівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Преображенку.

Також зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Чарівному та Гуляйпільському, а 219 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Крім того, надійшло 30 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

 

