29 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 травня відзначають Міжнародний день миротворців ООН, Всесвітній день здоров'я травної системи.

Також сьогодні Європейський день сусідів, Міжнародний день Евересту.

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобної мучениці Феодосії, діви.

День 1556 Російська агресія - Day 1556 Russian aggression

Міжнародний день миротворців ООН

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/57/129. Указ Президента України від 30.04.2003 № 374/2003.

Щорічно 29 травня весь світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй. Народ охрестив їх "блакитними касками". Вони не наступають, не проводять атак та захоплень територій. На відміну від міжнародних військових формувань, таких як НАТО, миротворці ООН не воюють у звичному розумінні цього слова. Вони воїни, які несуть з собою мир, вони мають зброю, яку не застосовують, вони протистоять злочинам, спрямованим проти людини, їхня мета – рятувати життя та відбудовувати те, що було зруйноване.

За ці роки під прапором ООН пройшли службу понад 1 млн миротворців, 3800 із них загинули при виконанні службових обов'язків.

Всесвітній день здоров'я травної системи

29 травня — Всесвітній день здорового травлення заснований в день прийняття Статуту Всесвітньої організації гастроентерологів в 1958 році.

Це свято має привернути увагу громадськості до кількості проблем порушення травлення, що невплинно зростають, та до пошуку ефективних шляхів боротьби з ними.

За оцінками фахівців, причиною більшості захворювань є неправильне харчування і пов’язане з ним порушення роботи органів травлення.

Європейський день сусідів

Європейський день сусідів – свято, яке з’явилося зовсім нещодавно, відзначають щороку в останню п’ятницю травня. Цю дату обрали для святкування у 2000 році в Парижі, як символ толерантного ставлення до тих, хто живе поруч.

Міжнародний день Евересту

Міжнародний день Евересту 29 травня відзначається на честь першого успішного сходження на Еверест сера Едмунда Гілларі з Нової Зеландії та непальського шерпа Тензінга Норгая в цей день у 1953 році. Цей день не лише відзначає їхнє історичне сходження, але й вшановує незламний дух пригод, який символізує Еверест.

Народилися в цей день:

190 років від дня народження Костя (Костянтина) Гавриловича Горбаля (1836–1903), українського поета, критика, журналіста, видавця, редактора, педагога, громадсько-культурного та освітнього діяча;

140 років від дня народження Михайла Миколайовича Соловйова (1886–1980), українського епідеміолога, засновника Харківської наукової школи епідеміологів;

135 років від дня народження Стефана (Степана) Гнатовича Борисенка (Борисенок) (1891–1937), українського правознавця, бібліотекаря, громадського діяча;

130 років від дня народження Леоніда Івановича Митькевича (1896–1972), українського живописця, графіка.

Ще цього дня:

1900 - Компанія Otis зареєструвала торгову марку "Ескалатор", що згодом стала загальною назвою для всіх рухомих сходів;

1928 - Фрітц фон Опель на власноруч зібраному авто подолав швидкість у 200 км/год;

1945 - У Норвегії заарештували Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна за співпрацю з нацистами;

1985 - На стадіоні "Ейзель" у Брюсселі під час заворушень перед фіналом Кубка європейських чемпіонів загинули 39 людей і ще понад 400 зазнали поранень;

1990 - 40 країн Європи та європейські фінансові інституції підписали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 - Андрій Шевченко забив вирішальний гол у фіналі Ліги чемпіонів, принісши перемогу "Мілану" над "Ювентусом" (3:2);

2014 - Поблизу міста Слов'янськ був підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ (борт "16") Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький. Під час падіння вибухнули паливні баки. Внаслідок події загинуло 12 осіб.

Церковне свято

Свята мучениця Феодосія Тирська (постраждала у 307 році в Палестині). Була страчена за сповідування християнства. Її день святкується 29 травня.

Преподобна Феодосія жила в 8 столітті в Константинополі. Її батьки були заможними і благочестивими людьми, які довго молили Господа про дитину. Після смерті батька і матері дівчина роздала бідним весь отриманий спадок і попрямувала в храм святої Анастасії, де прийняла постриг. Частину грошей, що залишилися послушниця направила на написання образів Богородиці і Спасителя для церкви.

У цей період часу відновилися гоніння іконошанувальників. По приходу до влади імператор Лев Ісавр, знаменитий своїм дратівливим і запальним характером, віддав наказ знищити всі ікони наявні в місті. Особливу увагу правителя заслужив образ Христа, який понад 400 років висів на халку мідних воріт вхідного приміщення Великого Константинопольського палацу. Його вказівку беззаперечно кинувся виконувати один з послідовників — патріарх Анастасій. Коли іконоборець приставив до вестибюля драбину, християни на чолі з преподобною Феодосією перекинули її разом зі священнослужителем. Злякавшись громадських хвилювань і власної смерті Анастасій поспішив до правителя, доповівши про подію. На місце події була спрямована група імператорських солдатів, які вбили всіх черниць крім самої Феодосії. Її, як найбільш затяту захисницю, заточили в темниці.

Сім днів дівчині наносили по сто ударів прутами, а на восьмий вивели в місто, щоб показати жителям, що буває за непокору государю. По дорозі охоронці били великомученицю. Коли службовці з полонянкою дійшли до Волової площі, один з них озвірів, підняв ріг і почав наносити удари по голові, а потім проткнув невільниці горло. Діва померла на місці, віддавши душу Творцеві. Її тіло, кинуте слугами Лева Ісавра додолу, було з почестями поховане братами і сестрами по вірі в Петріоні. Коли іконоборство було остаточно подолано, святу почали вшановувати як преподобномученицю. Вважається, що після смерті мощі Феодосії стали творити чудеса — вони зцілювали хвороби, дарували спокій і психічне здоров’я.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Феодосія

З прикмет цього дня:

Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.

На озерах з’явилося латаття – до стійкого літнього тепла.

29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Вас також можуть зацікавити новини: Дощі з грозами пройдуть по всій Україні найближчими днями, у суботу буде прохолодно