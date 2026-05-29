04:50 29.05.2026

МАГАТЕ повідомило про найтриваліший збій зв'язку на Запорізькій АЕС з початку війни

На Запорізькій АЕС стався найтриваліший від початку війни збій зв'язку, що збігся з повідомленнями про посилення військової активності в районі Енергодара, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Як повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії, за даними станції, в середу Запорізька АЕС близько 12 годин залишалася без стаціонарного телефонного зв'язку та інтернет-з'єднання.

Причини відключення одразу встановити не вдалося, проте інцидент стався одночасно з повідомленнями про атаки в районі Енергодара, де проживає велика частина персоналу станції.

У МАГАТЕ наголосили, що такі перебої створюють додаткові ризики для ядерної безпеки та ускладнюють контроль ситуації на об'єкті.

"Протягом багатьох годин ми не могли зв'язатися з нашою командою експертів на об'єкті, а станція не могла спілкуватися із зовнішнім світом у звичайний спосіб. Це, безумовно, було дуже тривожною подією з точки зору ядерної безпеки та захищеності", – заявив Рафаель Гроссі.

В агентстві зазначили, що останніми днями в районі станції неодноразово фіксували перебої з електропостачанням через бойові дії.

Також на ЗАЕС заявляли про пошкодження одного зі службових автомобілів безпілотником. Крім того, удари дронів, за інформацією станції, були спрямовані по цивільних об'єктах в Енергодарі, включно з пожежною частиною.

На тлі погіршення ситуації постачання дизельного палива для обслуговування обладнання тимчасово припиняли.

Водночас на станції заявили, що наявних запасів достатньо більш ніж на десять днів роботи аварійних генераторів.

Наразі Запорізька АЕС отримує зовнішнє живлення лише однією лінією електропередачі після відключення основної лінії ще в березні.

До початку повномасштабної війни об'єкт був під'єднаний одразу до десяти ліній.

Гроссі наголосив, що стабільні поставки дизельного палива залишаються критично важливими для підтримки системи охолодження реакторів і резервного енергопостачання.

"Будь-які перебої з постачанням дизельного палива знижують стійкість станції в момент, коли вона і так залишається вкрай вразливою з погляду зовнішнього електропостачання", – зазначив глава МАГАТЕ.

МАГАТЕ продовжує консультації з Україною та Росією щодо тимчасового припинення вогню в районі станції для проведення ремонту лінії електропередачі 750 кВ.

Однак складна ситуація біля лінії фронту суттєво ускладнює проведення робіт і переговорний процес.

Окремо в МАГАТЕ повідомили, що в зоні спостереження Чорнобильського майданчика за останній тиждень було зафіксовано близько 20 безпілотників.

Паралельно агентство продовжує постачання обладнання для підтримки енергетичної інфраструктури України, зокрема для Миколаївської області.

Джерело: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-352-iaea-director-general-statement-on-ukraine

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:53 15.05.2026
МАГАТЕ повідомило про різке зростання активності БпЛА поблизу українських АЕС – зафіксовано понад 160 польотів

00:52 05.05.2026
МАГАТЕ виявило пошкодження після удару дрону по лабораторії ЗАЕС

12:50 01.05.2026
Чергова місія МАГАТЕ оцінить 14 підстанцій, що забезпечують стабільну роботу АЕС – Шмигаль

01:33 01.05.2026
Місія МАГАТЕ всьоме оцінить стан електричних підстанцій України

21:20 26.04.2026
Запорізька АЕС переходила в режим блекауту – Енергоатом

16:50 26.04.2026
Зеленський зустрівся з Гроссі, разом взяли участь у відкритті нової експозиції в музеї "Чорнобиль"

16:33 26.04.2026
Гроссі розраховує на досягнення локального перемир'я для ремонту ЛЕП "Дніпровська" 750 кВ для ЗАЕС

13:14 26.04.2026
Зеленський анонсував зустріч із Гроссі в неділю

11:23 26.04.2026
Каллас в роковини Чорнобиля: Захоплення Росією ЗАЕС значно підвищує небезпеку для людей і довкілля

10:50 26.04.2026
Свириденко в роковини Чорнобиля: Росія створює ризики континентального масштабу через окупацію ЗАЕС

