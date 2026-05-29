На фронті відбулось 189 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 189 разів атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3970 дронів-камікадзе та здійснив 1931 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося п'ять боєзіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 69 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, три із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Шев'яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На куп'янському напрямку ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп'янська.

На лиманському напрямку українські військові відбили дев'ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На слов'янському напрямку Сили оборони зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.

На краматорському напрямку українські захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Маркове та Тихонівка.

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Степанівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 43 окупантів та 17 поранено; знищено один танк, дві гармати, п'ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки та одну ворожу гармату. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів", – сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.

На гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі три боєзіткнення тривають.

На оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На придніпровському напрямку оборонці зупинили ворожу штурмову дію в районі острова Білогрудий.

