Мельник закликав партнерів удесятеро збільшити допомогу Україні у сфері ППО

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав західних партнерів щонайменше вдесятеро збільшити допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони через посилення російських повітряних атак.

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, Мельник заявив, що "тривожні нові масштаби повітряного терору Росії вимагають відповіді зовсім іншого масштабу".

"Нам потрібно краще захищати небо над нашими містами. Нам потрібно краще захищати та рятувати життя цивільного населення", – наголосив дипломат.

Постпред України також закликав держави-члени ООН посилити санкційний тиск на Росію та перекрити джерела фінансування російської військової машини.

Крім того, Мельник заявив про необхідність ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції щодо "негайного та безумовного припинення вогню", а також звільнення військовополонених і цивільних за формулою "всіх на всіх".

Він також вкотре закликав знайти механізм позбавлення Росії постійного членства в Раді Безпеки ООН.

За словами дипломата, удари України по військових цілях РФ підривають здатність Росії підтримувати війну.

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".