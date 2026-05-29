Постпред в ООН Мельник попередив про "руйнівні наслідки" для Білорусі у разі її залучення до війни проти України

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив про посилення втягування Білорусі у війну РФ проти України та попередив про "руйнівні наслідки" у разі нового нападу з півночі.

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, Мельник заявив, що Україна уважно стежить за діями Росії щодо подальшого залучення Білорусі до агресії.

За словами дипломата, режим Олександра Лукашенка фактично відмовився від суверенітету, дозволивши Москві використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі.

"Під зростаючим тиском Кремля Білорусь підштовхують до глибшого залучення у війну, зокрема шляхом мобілізаційних заходів, розгортання передових ракетних систем та навчань, пов'язаних з ядерною зброєю", – заявив Мельник.

За його словами, це створює "нову безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для європейської безпеки".

Мельник наголосив, що Україна сподівається на відсутність нового вторгнення з території Білорусі, однак готова до відповіді відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Будь-який напад з Півночі викличе негайну та рішучу відповідь, і режим у Мінську зіткнеться з руйнівними наслідками", – заявив постпред України.

Він також закликав Раду Безпеки ООН посилити тиск на Москву та Мінськ для недопущення подальшої ескалації війни.

Крім того, Мельник заявив, що РФ витрачає сотні мільйонів доларів на ракетні удари по цивільній інфраструктурі України замість соціальних потреб власного населення.

Він також повідомив, що Росія застосувала балістичні ракети середньої дальності "Орешник", здатні нести ядерні боєголовки.

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".