Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що російська пропаганда фактично визнала невибіркові удари РФ по цивільних об'єктах у Києві.

Виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, Мельник послався на заяву російського пропагандиста Володимира Соловйова, який, за словами дипломата, визнав, що російські війська не розрізняють військові та цивільні цілі.

"Російські бомби та ракети не мають очей", – процитував Мельник слова Соловйова.

За словами постпреда України, Кремль роками стверджував, що РФ завдає ударів лише по військових об'єктах, однак тепер "навіть власна офіційна пропагандистська машина визнає, що Росія справді вбиває невибірково".

Мельник також розкритикував заяви МЗС РФ про удари по так званих "центрах ухвалення рішень", зазначивши, що серед зруйнованих об'єктів у Києві був Лук'янівський ринок.

Крім того, дипломат заявив, що, за оцінками з відкритих джерел, вартість масованої російської атаки на Київ становила близько $360 млн.

"Ця сума могла б профінансувати приблизно 35 сучасних шкіл або 12 повністю обладнаних лікарень", – заявив він.

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".