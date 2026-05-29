00:55 29.05.2026

Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Росія намагається створити новий "наратив жертви" для виправдання продовження агресії проти України та можливих нових ударів.

"Ми бачимо чергову спробу Російської Федерації та ширшого механізму дезінформації Путіна цинічно вигадати та сконструювати новий наратив жертви", – заявив Мельник під час виступу в Раді Безпеки ООН.

За словами дипломата, РФ використовує "суміш брехні, маніпуляцій та навмисних спотворень", намагаючись представити себе жертвою війни.

Мельник наголосив, що відповідальність за жертви війни "лежить на одній людині – Путіні та військовому монстрі, яким він командує".

Постпред України також заявив, що Збройні сили України завдають ударів виключно по законних військових цілях відповідно до міжнародного гуманітарного права та "ніколи не атакують цивільних осіб".

Крім того, дипломат порівняв масовану російську атаку на Київ у ніч на 24 травня з "Армагеддоном".

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

