29.05.2026

"Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП)

Голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков у четвер, 28 травня, на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива офіційно передав ліцензію на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" ЦСВЯП т.в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Павлу Ковтонюку.

"Отримання ліцензії на експлуатацію сховища підтверджує спроможність української атомної галузі реалізовувати масштабні та технологічно складні проєкти відповідно до найвищих світових стандартів безпеки", – заявив очільник "Енергоатому" під час передачі дозвільних документів.

За його словами, робота сховища протягом наступних 100 років посилює енергетичну стійкість української атомної генерації, гарантує надійне поводження з відпрацьованим ядерним паливом та забезпечує державі значний економічний ефект – наразі Україна щороку економить близько $200 млн, які раніше витрачались на вивезення палива за кордон.

Своєю чергою, як зазначив голова ДІЯРУ Коріков, видача ліцензії на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" ЦСВЯП означає завершення процесу створення власної системи безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) в Україні.

До видачі вказаної ліцензії сховище функціонувало на підставі окремої ліцензії на введення в експлуатацію.

"З точки зору органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, важливо, що експлуатація ЦСВЯП забезпечить дотримання вимог з ядерної та радіаційної безпеки та стандартів МАГАТЕ", – наголосив Коріков.

Він пояснив, що відповідно до вказаних стандартів в приреакторних басейнах витримки кожної реакторної установки на АЕС має бути забезпечено наявність вільного об'єму для повного вивантаження активної зони у будь-який момент експлуатації.

"ЦСВЯП – це практичне вирішення питання щодо поводження з ВЯП після припинення співпраці за цим напрямком із Росією", – доповнив голова ДІЯРУ.

Рішення про видачу ліцензії стало результатом державної експертизи ядерної і радіаційної безпеки матеріалів обґрунтування відповідної заяви "Енергоатому" та інспекційного обстеження експлуатуючої організації.

