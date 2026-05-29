Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

Заступник постпреда Китаю при Організації посол Сун Лей заявив, що Пекін "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню масовану атаку на Київ і глибоко стурбований жертвами серед цивільних, закликавши сторони "зберігати максимальний спокій і стриманість".

"Китай взяв до уваги повідомлення про атаку на Київ і глибоко стурбований жертвами серед цивільного населення, спричиненими цим нападом. Цивільне населення не повинно бути мішенню за жодних обставин, а його безпека має бути захищена. Китай засуджує будь-які напади на мирних жителів ", – сказав він на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Лей наголосив, що криза (так в КНР називають війну РФ проти України – ІФ-У) в продовжує затягуватися, і останнім часом "ситуація на місцях не лише не покращилася, а й загострилася". Заступник пострпреда зазначив, що за останні десять днів Рада Безпеки ООН провела три засідання щодо України.

"Ми знову і знову спостерігаємо поширення війни та її жорстокість. Ця ситуація не повинна тривати. Китай закликає всі залучені сторони зберігати максимальний спокій і стриманість, надавати пріоритет миру та людям, припинити вогонь і зупинити війну, суворо дотримуватися міжнародного гуманітарного права, припинити напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, сприяти якомога швидше деескалації обстановки на полі бою, вирішити кризу, прагнути миру та захищати цивільне населення", – заявив Сун Лей.

Він наголосив, що "шлях до миру важкий, та діалог завжди кращий за конфронтацію, а мирні переговори завжди кращі за війну". Заступник постпреда додав, що Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і "сподівається, що всі зацікавлені сторони якомога швидше відновлять контакти".

"Щодо українського питання (так в КНР називають війну РФ проти України – ІФ-У) китайська сторона завжди наполягає на тому, що суверенітет і територіальна цілісність усіх країн мають бути поважані, цілі та принципи Статуту ООН мають бути дотримані, розумні безпекові стурбованості всіх країн мають бути враховані, а всі зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи, мають підтримуватися", – сказав дипломат.

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".