23:24 28.05.2026

США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

Масовані удари Росії по Києву у вихідні дні, включаючи застосування гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", є незрозумілою та небезпечною та ескалацією війни, заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс.

"Це ще один приклад того, чому війна між Росією та Україною має закінчитися негайно й назавжди. Знову загинули цивільні особи, а понад 100 отримали поранення. Були зруйновані або пошкоджені музеї, інфраструктура громадського транспорту, житлові будинки та інше", – сказала вона на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Брюс наголосила, що навмисні атаки на цивільне населення є обурливими та неприйнятними і висловила співчуття всім постраждалим.

"Ми застерігаємо Росію від здійснення так званих систематичних ударів по Києву, які створюють ризик подальших жертв серед цивільного населення та відсувають перспективу миру. Ми також з серйозним занепокоєнням відзначаємо очевидне нехтування Росією захистом, який надається дипломатичним об'єктам та персоналу згідно з міжнародним правом", – наголосили у постпредставництві США.

Також Брюс додала, що США "чітко нагадують Росії про її юридичні зобов'язання", і додала, що дипломатія та переговори – це єдиний шлях до тривалого миру.

"Погрози та підбурювальна риторика, очевидно, не є частиною цього шляху. Війна між Росією та Україною може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання", – сказала Брюс.

За її словами, Сполучені Штати ще раз закликають до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до тривалого, досягнутого шляхом переговорів, завершення війни.

"Альтернативою є ескалація насильства, яка вийде з-під контролю. Це неприйнятно. Війна має припинитися. Сполучені Штати закликають Російську Федерацію припинити вогонь", – заявили у США.

Також Брюс закликала "обидві сторони вести переговори в дусі доброї волі, щоб покласти край війні".

Вона нагадала слова на початку цього тижня держсекретаря Марко Рубіо про те, що "Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль, щойно з'явиться будь-яка можливість і реальна готовність обох сторін".

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

00:19 29.05.2026
Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

