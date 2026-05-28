США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

Масовані удари Росії по Києву у вихідні дні, включаючи застосування гіперзвукових балістичних ракет "Орєшнік", є незрозумілою та небезпечною та ескалацією війни, заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс.

"Це ще один приклад того, чому війна між Росією та Україною має закінчитися негайно й назавжди. Знову загинули цивільні особи, а понад 100 отримали поранення. Були зруйновані або пошкоджені музеї, інфраструктура громадського транспорту, житлові будинки та інше", – сказала вона на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Брюс наголосила, що навмисні атаки на цивільне населення є обурливими та неприйнятними і висловила співчуття всім постраждалим.

"Ми застерігаємо Росію від здійснення так званих систематичних ударів по Києву, які створюють ризик подальших жертв серед цивільного населення та відсувають перспективу миру. Ми також з серйозним занепокоєнням відзначаємо очевидне нехтування Росією захистом, який надається дипломатичним об'єктам та персоналу згідно з міжнародним правом", – наголосили у постпредставництві США.

Також Брюс додала, що США "чітко нагадують Росії про її юридичні зобов'язання", і додала, що дипломатія та переговори – це єдиний шлях до тривалого миру.

"Погрози та підбурювальна риторика, очевидно, не є частиною цього шляху. Війна між Росією та Україною може закінчитися лише шляхом переговорного врегулювання", – сказала Брюс.

За її словами, Сполучені Штати ще раз закликають до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до тривалого, досягнутого шляхом переговорів, завершення війни.

"Альтернативою є ескалація насильства, яка вийде з-під контролю. Це неприйнятно. Війна має припинитися. Сполучені Штати закликають Російську Федерацію припинити вогонь", – заявили у США.

Також Брюс закликала "обидві сторони вести переговори в дусі доброї волі, щоб покласти край війні".

Вона нагадала слова на початку цього тижня держсекретаря Марко Рубіо про те, що "Сполучені Штати готові відігравати конструктивну роль, щойно з'явиться будь-яка можливість і реальна готовність обох сторін".

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".