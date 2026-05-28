Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

Комплекс, де розташований координатор-резидент ООН та кілька агентств ООН, постраждав від падіння уламків внаслідок нещодавніх російських ударів по Києву, повідомив представник Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Халед Хіарі.

"Дипломатична резиденція посла Албанії та комплекс, де розташований координатор-резидент ООН та кілька агентств ООН, постраждали від падіння уламків внаслідок ударів у центрі Києва. На щастя, жоден співробітник ООН не постраждав", – сказав він на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Хіарі підкреслив, що Організація Об'єднаних Націй та гуманітарні партнери продовжують працювати в надзвичайно небезпечних умовах, щоб допомогти цивільним, але атаки на них продовжуються.

"Протягом останніх двох тижнів гуманітарний персонал Організації Об'єднаних Націй, гуманітарні партнери та активи зазнали нападів п'ять разів. Це неприйнятно. Гуманітарний персонал та чітко позначені гуманітарні місії повинні бути захищені постійно відповідно до міжнародного гуманітарного права", – зазначив представник.

Він наголосив, що ООН готова співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити безпечний, сталий та безперешкодний гуманітарний доступ до громад, які цього потребують, де б вони не знаходилися.

Хіарі заявив, що ООН залишається глибоко стурбованими нещодавніми оголошеннями Російської Федерації про плани проведення так званих "послідовних та систематичних ударів по українських оборонних підприємствах у Києві, а також по "центрах прийняття рішень" та "командних пунктах"

В ООН рішуче засудили всі атаки на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Термінове повернення до діалогу та переговорів залишається вкрай необхідним. Організація Об'єднаних Націй продовжуватиме всебічно підтримувати всі значущі зусилля в цьому напрямку", – заявив Хіарі.

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".