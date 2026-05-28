Інтерфакс-Україна
Події
23:01 28.05.2026

Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

2 хв читати

Комплекс, де розташований координатор-резидент ООН та кілька агентств ООН, постраждав від падіння уламків внаслідок нещодавніх російських ударів по Києву, повідомив представник Департаменту ООН з політичних питань і миробудівництва Халед Хіарі.

"Дипломатична резиденція посла Албанії та комплекс, де розташований координатор-резидент ООН та кілька агентств ООН, постраждали від падіння уламків внаслідок ударів у центрі Києва. На щастя, жоден співробітник ООН не постраждав", – сказав він на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Хіарі підкреслив, що Організація Об'єднаних Націй та гуманітарні партнери продовжують працювати в надзвичайно небезпечних умовах, щоб допомогти цивільним, але атаки на них продовжуються.

"Протягом останніх двох тижнів гуманітарний персонал Організації Об'єднаних Націй, гуманітарні партнери та активи зазнали нападів п'ять разів. Це неприйнятно. Гуманітарний персонал та чітко позначені гуманітарні місії повинні бути захищені постійно відповідно до міжнародного гуманітарного права", – зазначив представник.

Він наголосив, що ООН готова співпрацювати з обома сторонами, щоб забезпечити безпечний, сталий та безперешкодний гуманітарний доступ до громад, які цього потребують, де б вони не знаходилися.

Хіарі заявив, що ООН залишається глибоко стурбованими нещодавніми оголошеннями Російської Федерації про плани проведення так званих "послідовних та систематичних ударів по українських оборонних підприємствах у Києві, а також по "центрах прийняття рішень" та "командних пунктах"

В ООН рішуче засудили всі атаки на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Термінове повернення до діалогу та переговорів залишається вкрай необхідним. Організація Об'єднаних Націй продовжуватиме всебічно підтримувати всі значущі зусилля в цьому напрямку", – заявив Хіарі.

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

Теги: #пошкодження #оон #комплекс #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:29 28.05.2026
Росія вдарила по Полтавщині

Росія вдарила по Полтавщині

23:24 28.05.2026
США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

22:36 28.05.2026
Генсек ООН: ескалація ризикує вийти з-під контролю, потрібно більше дипломатії й повне та безумовне припинення вогню в Україні

Генсек ООН: ескалація ризикує вийти з-під контролю, потрібно більше дипломатії й повне та безумовне припинення вогню в Україні

17:44 28.05.2026
Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

10:45 27.05.2026
Атакована бригада енергетиків на Харківщині, двоє працівників поранені – Міненерго

Атакована бригада енергетиків на Харківщині, двоє працівників поранені – Міненерго

08:51 27.05.2026
РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

03:59 27.05.2026
Ворог вночі атакував Чернігів, пошкоджене підприємство

Ворог вночі атакував Чернігів, пошкоджене підприємство

00:27 27.05.2026
У Харкові внаслідок падіння уламків дронів РФ пошкоджено паркан приватного будинку

У Харкові внаслідок падіння уламків дронів РФ пошкоджено паркан приватного будинку

19:06 26.05.2026
Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

Генсек ООН висловив стурбованість заявами РФ щодо планів ударів по Києву

19:01 26.05.2026
Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

Сибіга подякував державам-членам ООН за засудження погроз РФ щодо їх дипмісій у Києві

ВАЖЛИВЕ

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

ОСТАННЄ

Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

Німецький Кельн готовий долучитися до проєктів з відбудови Києва – Кличко

Член комітету Палати представників з питань розвідки: Уламки "Орєшніка" тепер і в розпорядженні США

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

У Харкові сталася ДТП за участі віцемера, на час розслідування посадовець склав повноваження

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

Перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня – Свириденко

Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА