Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

Польська група Orlen зацікавлена у розширенні своєї присутності в Україні та розглядає можливість придбання частки в АТ "Укрнафта", повідомив польський інтернет-портал bankier.pl з посиланням на генерального директора Orlen Іренеуша Фафара в четвер.

"Ми розпочали обговорення щодо можливості нашої участі в "Укрнафті". Ми є одним із партнерів у цьому процесі. Чи відбудеться ця участь і якою вона буде – це питання переговорів з українською стороною", – заявив він на пресконференції.

За його словами, український ринок має надзвичайно важливе значення для групи, особливо для нафтопереробного заводу в Мажейкяї (Литва), який реалізує там майже 18% своєї продукції.

"Ми віримо, що війна закінчиться і Україна здобуде перемогу. Ми хотіли б брати активнішу участь у цьому ринку, ніж зараз. Ми є одним із основних партнерів з постачання палива в Україну і хотіли б зміцнити ці позиції", – наголосив Фафара.

Він доповнив, що Orlen щороку продає в Україні близько 1,5 млн тонн нафтопродуктів.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

Джерело: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Orlen-chce-zwiekszac-obecnosc-w-Ukrainie-rozmawia-o-zaangazowaniu-w-Ukrnafte-9141065.html