Інтерфакс-Україна
Події
22:59 28.05.2026

Польська Orlen розглядає можливість придбання частки в "Укрнафті"

2 хв читати

Польська група Orlen зацікавлена у розширенні своєї присутності в Україні та розглядає можливість придбання частки в АТ "Укрнафта", повідомив польський інтернет-портал bankier.pl з посиланням на генерального директора Orlen Іренеуша Фафара в четвер.

"Ми розпочали обговорення щодо можливості нашої участі в "Укрнафті". Ми є одним із партнерів у цьому процесі. Чи відбудеться ця участь і якою вона буде – це питання переговорів з українською стороною", – заявив він на пресконференції.

За його словами, український ринок має надзвичайно важливе значення для групи, особливо для нафтопереробного заводу в Мажейкяї (Литва), який реалізує там майже 18% своєї продукції.

"Ми віримо, що війна закінчиться і Україна здобуде перемогу. Ми хотіли б брати активнішу участь у цьому ринку, ніж зараз. Ми є одним із основних партнерів з постачання палива в Україну і хотіли б зміцнити ці позиції", – наголосив Фафара.

Він доповнив, що Orlen щороку продає в Україні близько 1,5 млн тонн нафтопродуктів.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

Джерело: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Orlen-chce-zwiekszac-obecnosc-w-Ukrainie-rozmawia-o-zaangazowaniu-w-Ukrnafte-9141065.html

Теги: #польща #частка #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 28.05.2026
Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

Садовий заявив про тиск польських посадовців через розірваний контракт на будівництво сміттєвого заводу

20:41 27.05.2026
Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

17:45 27.05.2026
Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

Українця оперативно депортували з Польщі за порушення ПДР – ЗМІ

17:21 27.05.2026
"Укрнафта" у I кв.-2026 зберегла рівень видобутку та збільшила реалізацію світлих нафтопродуктів на 49% – CEO

"Укрнафта" у I кв.-2026 зберегла рівень видобутку та збільшила реалізацію світлих нафтопродуктів на 49% – CEO

15:26 27.05.2026
Наглядова рада АТ «Укрнафта» підсумувала результати першого кварталу 2026 року

Наглядова рада АТ «Укрнафта» підсумувала результати першого кварталу 2026 року

05:37 26.05.2026
МЗС Польщі заявило, що атаки на польські дипломатичні представництва розцінюватимуться як свідомі й навмисні

МЗС Польщі заявило, що атаки на польські дипломатичні представництва розцінюватимуться як свідомі й навмисні

02:53 26.05.2026
Консульство України в Польщі контролює справу про напад на 16-річного українця у Варшаві

Консульство України в Польщі контролює справу про напад на 16-річного українця у Варшаві

20:00 23.05.2026
Польща на 5 років заборонила в'їзд львівському блогеру за поїздку на авто в заповіднику

Польща на 5 років заборонила в'їзд львівському блогеру за поїздку на авто в заповіднику

23:14 22.05.2026
Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

15:22 22.05.2026
Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

Проблема з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові незабаром буде вирішена – міністр фінансів Польщі

ВАЖЛИВЕ

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

ОСТАННЄ

Росія вдарила по Полтавщині

США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

Генсек ООН: ескалація ризикує вийти з-під контролю, потрібно більше дипломатії й повне та безумовне припинення вогню в Україні

Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

Німецький Кельн готовий долучитися до проєктів з відбудови Києва – Кличко

Член комітету Палати представників з питань розвідки: Уламки "Орєшніка" тепер і в розпорядженні США

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

У Харкові сталася ДТП за участі віцемера, на час розслідування посадовець склав повноваження

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА