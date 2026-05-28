Генсек ООН: ескалація ризикує вийти з-під контролю, потрібно більше дипломатії й повне та безумовне припинення вогню в Україні

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Ґутерріш закликав до негайної деескалації війни РФ проти України, аби "смертельна спираль" зупинилася.

"Але напрямок війни, ескалація та посилення, які ми спостерігаємо, ризикує вийти з-під контролю. Ризик прорахунку, ризик ескалації з невідомими та непередбаченими наслідками. Тож давайте говорити відверто. Траєкторія має змінитися. Смертельна спіраль має зупинитися. Зараз потрібна деескалація, негайна та стійка. Зараз потрібне повне та безумовне припинення вогню. Зараз потрібно більше дипломатії". – сказав він на засіданні Ради безпеки ООН у четвер.

Генсек ООН закликав створити умови для справедливого, міцного та всеохоплюючого миру в Україні, відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та резолюції ООН.

"Час для миру настав", – додав він.

Ґутерріш наголосив, що масштабні удари, здійснені Російською Федерацією по всій Україні 23 та 24 травня, та перспектива подальших таких атак підкреслюють "серйозність цього моменту". Окремо він нагадав, що з лютого 2022 року в Україні загинуло понад 15 000 мирних жителів, серед яких майже 800 дітей, що підтверджено Управлінням Верховного комісара з прав людини. Крім того, гуманітарний персонал зазнав російських атак.

"Серйозні порушення міжнародного гуманітарного права тривають. Людські жертви зростають", – наголосив генсек.

Ґутерріш підкреслив, що за перші чотири місяці цього року в Україні загинуло більше мирних жителів, ніж за аналогічний період 2025, 2024 чи 2023 років.

Як повідомлялося, Україна після масованої атаки РФ в ніч на 24 травня ініціювала скликання термінового засідання Радбезу ООН та спільного засідання Форуму ОБСЄ з питань безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомлялося, РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранена 91 людина, близько 300 об'єктів було пошкоджено, половина з них –житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".