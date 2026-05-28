22:09 28.05.2026

Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр проінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку.

"Я провів важливі переговори з Марком Рютте в Брюсселі. Угорщина знову буде надійним партнером у найсильнішому військовому альянсі світу. Ми з генеральним секретарем погодилися, що угорські солдати чудово виконують свою роботу в рамках миротворчої місії НАТО в Косово", – написав Мадяр у соцмережі Х у четвер.

Він зазначив, що повідомив Рютте, що Угорщина не постачає Україні зброю чи військову техніку.

"Марк Рютте проінформував мене про підготовку до саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня, а також про розвиток міжнародної ситуації в Ормузькій протоці", – додав Мадяр.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у четвер, 28 травня, повідомляє пресслужба Альянсу.

Джерело: https://x.com/magyarpeterMP/status/2060070621602820206

Теги: #угорщина #нато #генсек

18:43 27.05.2026
Федоров обговорив оборонні пріоритети України з міністрами оборони Німеччини, Британії та генсеком НАТО

Рютте зустрінеться із Мадяром у четвер у Брюсселі

Парламент Угорщини скасував рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Росія зараз не здатна до наступу проти НАТО, але союзники мають бути готові, – Сікорський

США планують скоротити свій військовий внесок у НАТО більше, ніж очікувалось – ЗМІ

У НАТО хочуть створити нову військову структуру для оперативного розгортання в Латвії та Естонії – ЗМІ

Кількість країн-учасниць Чеської ініціативи щодо боєприпасів для України скоротилася вдвічі – ЗМІ

В Єврокомісії закликають Будапешт скасувати заборону на українську продукцію АПК

Сибіга: сподіваюся на перегляд в Угорщині блокувань щодо певних санкцій і санкційних осіб

Угорщина забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України – прем'єр

