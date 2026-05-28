Мадяр поінформував Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр проінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що Угорщина не поставляє Україні зброю чи військову техніку.

"Я провів важливі переговори з Марком Рютте в Брюсселі. Угорщина знову буде надійним партнером у найсильнішому військовому альянсі світу. Ми з генеральним секретарем погодилися, що угорські солдати чудово виконують свою роботу в рамках миротворчої місії НАТО в Косово", – написав Мадяр у соцмережі Х у четвер.

"Марк Рютте проінформував мене про підготовку до саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня, а також про розвиток міжнародної ситуації в Ормузькій протоці", – додав Мадяр.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром у четвер, 28 травня, повідомляє пресслужба Альянсу.

