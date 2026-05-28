Німецький Кельн готовий долучитися до проєктів з відбудови Києва – Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко обговорив із мером німецького міста Кельн Торстеном Бурместером співпрацю у сфері відбудови, цивільного захисту та обміну досвідом муніципальних служб.

"Обговорили ситуацію в Києві й Україні. Наших партнерів, зокрема, цікавить досвід в питаннях підготовки до можливих загроз, організації територіальної оборони, створення системи цивільного захисту, роботи системи оповіщення", – написав Кличко у Телеграм.

За словами мера столиці, сторони домовилися про більш ефективну співпрацю між містами, зокрема в економічній сфері.

Кличко зазначив, що Кельн готовий долучитися до реалізації спільних проєктів із відбудови Києва, а також до співпраці та обміну досвідом між муніципальними службами.