21:28 28.05.2026

Член комітету Палати представників з питань розвідки: Уламки "Орєшніка" тепер і в розпорядженні США

Член комітету Палати представників з питань розвідки Джим Гаймс (Демократична партія, штат Коннектикут) заявив, що уламки російської балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" тепер перебувають у розпорядженні як України, так і Сполучених Штатів.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Києві у четвер.

"Звісно, застосування ракети, здатної нести ядерний заряд, є само по собі формою ескалації. Але українці не піддадуться цьому залякуванню. Більш того, уламки цієї ракети зараз знаходяться як у їхньому, так і в нашому розпорядженні. Тож це буде тим, що і українці, і Захід використають для розуміння можливостей цієї ракети", – заявив Гаймс.

Він вважає, що, "як і багато інших кроків, які зробив Володимир Путін, це матиме протилежний ефект до того, чого він намагається досягти".

