Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Посли країн G7 (Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія) на тлі погроз РФ щодо ударів по Києву запевнили, що продовжують свою роботу в Україні.

Про це йдеться у заяві країн G7 в соцмережі Х у четвер ввечері.

Як повідомляється, представники G7 зустрілися сьогодні вранці з міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні, щоб обговорити шляхи покращення бізнес-клімату та інвестицій в Україні.

"Незважаючи на російські погрози, всі країни G7 залишаються в Києві та продовжуватимуть свою роботу з підтримки України!", – запевнили в заяві.

Як повідомлялося, тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс наголосила, що перебуває у Києві.

ЗМІ у четвер розповсюдили слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас, яка сказала журналістам по прибутті на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ у Лімасолі (Кіпр): "Ми чули від України… що всі посольства залишаються на місці, за виключенням одного… Всі європейці залишаються, Америка поїхала".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував інформацію про начебто те, що посольство США залишило Київ через погрози РФ продовжувати удари по українській столиці.

Посольство США в Україні заявило, що продовжує працювати у Києві, а інформація про виїзд є неправдивою. "Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію посольства США в Києві", – йдеться у повідомленні в Х.

У дипустанові при цьому наголосили, що громадянам США не слід подорожувати до України "з будь-якої причини через збройний конфлікт".