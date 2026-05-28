У Харкові сталася ДТП за участі віцемера, на час розслідування посадовець склав повноваження

Слідчі поліції здійснюють досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю заступника міського голови Харкова з питань забезпечення життєдіяльності міста Івана Кузнєцова, внаслідок якої загинула людина.

"Унаслідок ДТП загинув один із учасників аварії – водій мотоцикла. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. В інтересах слідства інші подробиці наразі не розголошуються", – повідомили журналістам у відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Раніше Кузнєцов у своєму акаунті в Instagram повідомив, що на час розслідування складає з себе повноваження.

"Щоб уникнути будь-яких сумнівів щодо можливого впливу на розслідування, на час проведення слідчих дій я складаю з себе повноваження заступника міського голови", – написав Кузнєцов.

Він також зазначив, що на час ДТП не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Цю інформацію підтверджує пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Близько 16:00 на перехресті вул. Клочківської та пров. Кравцова у Харкові водій автомобіля FORD F150 під час виконання маневру лівого повороту не надав перевагу в русі мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, який рухався зустрічною смугою. У результаті сталося зіткнення... Від отриманих травм водій мотоцикла помер у кареті екстреної медичної допомоги. Загиблому було 43 роки. За кермом автомобіля перебував заступник Харківського міського голови. Інформацію про це він також оприлюднив у своїй соціальній мережі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля був тверезий", – йдеться у повідомленні.

В облпрокуратурі також зазначили, що після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення водію авто про підозру.