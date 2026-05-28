Інтерфакс-Україна
Події
20:51 28.05.2026

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

1 хв читати
Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

Член комітету Палати представників з питань розвідки Джим Гаймс (Демократична партія, штат Коннектикут) заявив, що американська розвідувальна спільнота фіксує кардинальні зміни на фронті, де українські війська просуваються вперед.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Києві у четвер.

"І мені ніколи не подобаються запитання про розвідку в такому форматі, але я скажу, що наша розвідувальна спільнота бачить те, що бачать усі інші, а саме, що у цій війні відбулися кардинальні зміни, і на полі бою українці йдуть вперед. Росіяни незабаром, на більшій частині лінії фронту, будуть в оборонній позиції, не скрізь, але в багатьох місцях, і що наша допомога в цьому відношенні справді важлива", – зазначив він.

Гаймс додав, що не любить публічно вдаватися до опису того, що фіксує американська розвідка, але наголосив, що США "бачать саме те, що бачить решта світу".

"А саме: вражаючі втрати, з якими стикаються росіяни, утримуючи територію, яку вони починають втрачати", – додав конгресмен.

Теги: #фронт #ситуація #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:26 28.05.2026
Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

19:57 28.05.2026
Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

19:45 28.05.2026
Сенатор Блюменталь про лист Зеленського: Сподіваюся, що Америка позитивно відреагує на це прохання

Сенатор Блюменталь про лист Зеленського: Сподіваюся, що Америка позитивно відреагує на це прохання

07:17 28.05.2026
Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

01:29 27.05.2026
На фронті відбулось 232 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 232 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

02:53 26.05.2026
Консульство України в Польщі контролює справу про напад на 16-річного українця у Варшаві

Консульство України в Польщі контролює справу про напад на 16-річного українця у Варшаві

00:32 25.05.2026
На фронті відбулось 173 бої за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 173 бої за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

21:03 24.05.2026
Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

Зеленський: Рятувальники понад 15 годин гасили пожежі після удару Росії, у Києві поранено понад 80 людей

05:35 23.05.2026
Трамп скликав нараду з нацбезпеки щодо Ірану на тлі можливих військових рішень – ЗМІ

Трамп скликав нараду з нацбезпеки щодо Ірану на тлі можливих військових рішень – ЗМІ

01:34 22.05.2026
На фронті відбулось 197 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 197 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

ОСТАННЄ

Перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня – Свириденко

У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

Міністр оборони України обговорив із конгресменами PURL, ППО та технологічну співпрацю із США

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський утворив комісію для конкурсного відбору членів НКЦПФР

УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА