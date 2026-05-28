Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

Член комітету Палати представників з питань розвідки Джим Гаймс (Демократична партія, штат Коннектикут) заявив, що американська розвідувальна спільнота фіксує кардинальні зміни на фронті, де українські війська просуваються вперед.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Києві у четвер.

"І мені ніколи не подобаються запитання про розвідку в такому форматі, але я скажу, що наша розвідувальна спільнота бачить те, що бачать усі інші, а саме, що у цій війні відбулися кардинальні зміни, і на полі бою українці йдуть вперед. Росіяни незабаром, на більшій частині лінії фронту, будуть в оборонній позиції, не скрізь, але в багатьох місцях, і що наша допомога в цьому відношенні справді важлива", – зазначив він.

Гаймс додав, що не любить публічно вдаватися до опису того, що фіксує американська розвідка, але наголосив, що США "бачать саме те, що бачить решта світу".

"А саме: вражаючі втрати, з якими стикаються росіяни, утримуючи територію, яку вони починають втрачати", – додав конгресмен.