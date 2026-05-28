Перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня – Свириденко

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела дев'яте засідання Координаційного центру, в ході якого обговорювалася системна робота над виконанням Планів стійкості регіонів.

"Фокус – на практичній реалізації робіт", – написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання.

Так, вона повідомила, що до 1 червня має бути завершений перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Разом із головами ОВА оновили перелік об'єктів у межах Планів стійкості та затвердили подальші роботи відповідно до концепції "Країна-фортеця".

"На реалізацію заходів фізичного захисту вже спрямовано 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано. Кошти йдуть на завершення перехідних об'єктів та авансування нових об'єктів, визначених планами", – наголосила прем'єр.

Учасники засідання також обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV-дронів.

Крім того, на початку квітня Уряд виділив регіонам 424,8 млн грн для підключення вже наявних у громадах 70 блочно-модульних котелень загальною потужністю 316 МВт. Старт монтажу – з 1 червня.

"Додатково вчора Уряд виділив 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю та встановлення 216 нових блочно-модульних котелень у регіонах та Києві", – зазначила Свириденко.

ТакВона вказала, що з 1 березня в межах Планів стійкості вже введено 319 МВт розподіленої генерації. Також розпочато встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До кінця року планується додати загалом 1,5 ГВт.

"Окремо розглянули забезпечення об'єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Наразі найбільша потреба залишається у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Сумській областях. Доручила Мінрозвитку тримати це питання на постійному контролі. Системна підготовка до зими залишається одним із ключових пріоритетів уряду", – резюмувала прем'єр.