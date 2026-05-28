Інтерфакс-Україна
Події
20:29 28.05.2026

Перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня – Свириденко

2 хв читати
Перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко провела дев'яте засідання Координаційного центру, в ході якого обговорювалася системна робота над виконанням Планів стійкості регіонів.

"Фокус – на практичній реалізації робіт", – написала Свириденко в телеграм-каналі за результатами засідання.

Так, вона повідомила, що до 1 червня має бути завершений перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Разом із головами ОВА оновили перелік об'єктів у межах Планів стійкості та затвердили подальші роботи відповідно до концепції "Країна-фортеця".

"На реалізацію заходів фізичного захисту вже спрямовано 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано. Кошти йдуть на завершення перехідних об'єктів та авансування нових об'єктів, визначених планами", – наголосила прем'єр.

Учасники засідання також обговорили додатковий захист підстанцій від ворожих FPV-дронів.

Крім того, на початку квітня Уряд виділив регіонам 424,8 млн грн для підключення вже наявних у громадах 70 блочно-модульних котелень загальною потужністю 316 МВт. Старт монтажу – з 1 червня.

"Додатково вчора Уряд виділив 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю та встановлення 216 нових блочно-модульних котелень у регіонах та Києві", – зазначила Свириденко.

ТакВона вказала, що з 1 березня в межах Планів стійкості вже введено 319 МВт розподіленої генерації. Також розпочато встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт. До кінця року планується додати загалом 1,5 ГВт.

"Окремо розглянули забезпечення об'єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Наразі найбільша потреба залишається у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Сумській областях. Доручила Мінрозвитку тримати це питання на постійному контролі. Системна підготовка до зими залишається одним із ключових пріоритетів уряду", – резюмувала прем'єр.

 

Теги: #регіони #підготовка #процес #зима

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:18 28.05.2026
ОВА: Київщина отримає 25 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону

ОВА: Київщина отримає 25 блочно-модульних котелень у межах підготовки до опалювального сезону

11:22 24.05.2026
Пошкоджень зазнали об'єкти системи МВС у Києві, постраждали також Київщина, Черкащина і Полтавщина – міністр Клименко

Пошкоджень зазнали об'єкти системи МВС у Києві, постраждали також Київщина, Черкащина і Полтавщина – міністр Клименко

22:49 19.05.2026
Зеленський: Україна готує комплексну економічну стратегію та результати для конференції з відновлення в Гданську

Зеленський: Україна готує комплексну економічну стратегію та результати для конференції з відновлення в Гданську

09:50 19.05.2026
За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

05:04 13.05.2026
На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

На Харківщині посилюють підготовку до протидії сезонним пожежам – ОВА

15:31 10.05.2026
Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

Понад 1800 пожеж: в Україні вигоріло майже 2 250 га землі в екосистемах – ДСНС

20:44 08.05.2026
Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

Нацбанк України попереджає про загрозу формування депресивних кластерів

09:45 08.05.2026
Десятки разів окупанти обстрілювали населені пункти України за добу, є жертви, поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

Десятки разів окупанти обстрілювали населені пункти України за добу, є жертви, поранені, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

21:27 07.05.2026
Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

Зеленський: Усі плани стійкості регіонів мають бути реалізовані до початку опалювального сезону

16:07 07.05.2026
Свириденко з урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України

Свириденко з урядовцями провели зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України

ВАЖЛИВЕ

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

ОСТАННЄ

Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

Сенатор Блюменталь про лист Зеленського: Сподіваюся, що Америка позитивно відреагує на це прохання

Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

Міністр оборони України обговорив із конгресменами PURL, ППО та технологічну співпрацю із США

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський утворив комісію для конкурсного відбору членів НКЦПФР

УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА