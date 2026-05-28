Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

РФ цілеспрямовано та навмисно атакує американські підприємства в Україні, заявив сенатор США Річард Блюменталь (Демократична партія).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Києві у четвер ввечері.

"Путін бомбить американські підприємства. Не помиліться, він атакує американські активи тут, в Україні, цілеспрямовано та навмисно. Більше половини підприємств в Україні зазнали атак і бомбардувань. І американці мають бути обурені цим фактом", – заявив сенатор.

Він запевнив, що Конгрес Сполучених Штатів підтримує Україну, і "що ще важливіше, американський народ підтримує Україну".

Блюменталь наголосив , що Україна "насправді досягає успіхів на шляху до перемоги", і він повернеться до Сполучених Штатів із переліком запитів, таких як засоби далекобійного удару, артилерія, HIMARS, ATACMS, F-16.

"І я буду виступати за це", – додав сенатор.