20:26 28.05.2026

Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

РФ цілеспрямовано та навмисно атакує американські підприємства в Україні, заявив сенатор США Річард Блюменталь (Демократична партія).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції у Києві у четвер ввечері.

"Путін бомбить американські підприємства. Не помиліться, він атакує американські активи тут, в Україні, цілеспрямовано та навмисно. Більше половини підприємств в Україні зазнали атак і бомбардувань. І американці мають бути обурені цим фактом", – заявив сенатор.

Він запевнив, що Конгрес Сполучених Штатів підтримує Україну, і "що ще важливіше, американський народ підтримує Україну".

Блюменталь наголосив , що Україна "насправді досягає успіхів на шляху до перемоги", і він повернеться до Сполучених Штатів із переліком запитів, таких як засоби далекобійного удару, артилерія, HIMARS, ATACMS, F-16.

"І я буду виступати за це", – додав сенатор.

20:51 28.05.2026
Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

19:57 28.05.2026
Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

19:45 28.05.2026
Сенатор Блюменталь про лист Зеленського: Сподіваюся, що Америка позитивно відреагує на це прохання

18:57 28.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

09:10 28.05.2026
Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

08:57 28.05.2026
Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

08:35 28.05.2026
Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

07:17 28.05.2026
Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

16:59 27.05.2026
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

