Інтерфакс-Україна
19:57 28.05.2026

Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс наголосила, що перебуває у Києві.

"Я зараз перебуваю тут, у Києві, особисто. Я надзвичайно рада, що сьогодні з нами присутні сенатор Блюменталь та представник Палати Гаймс. За останні кілька днів вони провели надзвичайно активну та насичену роботу", – сказала вона на пресконференції у Києві у четвер.

Посол додала, що конгресмени продовжать візит, відвідавши Чорноморський безпековий форум.

Як повідомлялося, ЗМІ у четвер розповсюдили слова глави дипломатії ЄС Каї Каллас, яка сказала журналістам по прибутті на неофіційну зустріч міністрів закордонних справ у Лімасолі (Кіпр): "Ми чули від України… що всі посольства залишаються на місці, за виключенням одного… Всі європейці залишаються, Америка поїхала".

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий спростував інформацію про начебто те, що посольство США залишило Київ через погрози РФ продовжувати удари по українській столиці.

Посольство США в Україні заявило, що продовжує працювати у Києві, а інформація про виїзд є неправдивою. "Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими. Для Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека та захист громадян США, тому ми регулярно переглядаємо безпекову ситуацію посольства США в Києві", – йдеться у повідомленні в Х.

У дипустанові при цьому наголосили, що громадянам США не слід подорожувати до України "з будь-якої причини через збройний конфлікт".

