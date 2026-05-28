19:47 28.05.2026

У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

Київська міська рада підтримала відновлення конкурсного відбору на вакантні посади керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності столиці.

Відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні, 28 травня, під час пленарного засідання, повідомляє пресслужба Київради.

"Ми відновлюємо конкурси, щоб дати можливість професійним і вмотивованим людям долучатися до управління закладами освіти столиці. Йдеться про талановитих фахівців, зокрема і ветеранів, які повертаються до мирного життя та мають управлінські компетенції, досвід, амбіції та власне бачення розвитку школи чи дитячого садка. Саме конкурсний відбір дає можливість обирати керівників прозоро, за професійними якостями, і залучати людей, готових брати відповідальність за розвиток освітнього середовища Києва", – зазначив заступник голови КМДА, депутат Київради Валентин Мондриївський, який став одним з ініціаторів проєкту.

Він вказав, що наразі у столиці є 13 вакантних посад директорів шкіл. Відновлення конкурсного відбору дозволить залучити до управління закладами освіти фахових людей зі стратегічним баченням розвитку освітньої галузі. Також це є важливим кроком для забезпечення прозорості та якості управління в системі освіти столиці.

Мондриївський додав, що керівників закладів загальної середньої освіти призначатимуть за результатами конкурсу та на строки, визначені Законом України "Про повну загальну середню освіту". Водночас Валентин Мондриївський наголосив, що йдеться виключно про вакантні посади, а керівники закладів освіти, які мають чинні контракти, продовжують працювати відповідно до умов укладених трудових договорів.

Також документ передбачає, що керівників закладів дошкільної освіти комунальної власності, які належать до сфери управління районних у місті Києві державних адміністрацій, голови РДА призначатимуть за результатами конкурсу на умовах строкового трудового договору.

Наразі 494 освітяни столиці перебувають у лавах Збройних Сил України, 38 загинули, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вважає, що потрібно повертати обов'язковість проведення конкурсів для керівників закладів загальної середньої освіти.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик закликає засновників проводити конкурси на посади керівників закладів загальної середньої освіти там, де дозволяє безпекова ситуація.

У грудні 2025 року освітній омбудсмен наполягала на необхідності відновити обов'язкове проведення відкритих конкурсів на посади керівників закладів освіти. Також вона заявляла, що вбачає корупційні ризики у призначенні керівників закладів освіти без конкурсного відбору в період воєнного стану.

 

