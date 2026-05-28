19:45 28.05.2026

Сенатор Блюменталь про лист Зеленського: Сподіваюся, що Америка позитивно відреагує на це прохання

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь висловив сподівання, що США позитивно відреагують на лист президента України Володимира Зеленського щодо нагальних оборонних потреб.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на пресконференції у Києві у четвер ввечері сенатор наголосив, що Україна має потребу в засобах протиповітряної оборони, у ракетах PAC-3 та інших перехоплювачах.

"І ми будемо боротися та працювати над цим. Я не можу говорити від імені адміністрації. Ми – члени Конгресу. Але я сподіваюся і очікую, що Америка позитивно відреагує на це прохання. Ми робили це в минулому, і маємо робити це знову в майбутньому, бо йдеться справді про порятунок життів"- заявив він.

Після відвідування розбомбленого торгового центру, зруйнованого житлового будинку у Києві, як наголосив Блюменталь, "очевидно, що Путін націлений на жінок, дітей та інших цивільних осіб".

Сенатор наголосив, що Путін "не виявив жодного милосердя у своїй жорстокості".

"Я вважаю, що американці, включаючи Конгрес та адміністрацію, повинні всіляко підтримати ці зусилля. І, дозвольте зауважити, лист написано дуже красномовно та добре, у ньому висловлено прохання та подяку американцям за те, що ми зробили", – заявив Блюменталь.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу і Конгресу термінового листа з попередженням про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протиракетної оборони .

"У питанні протиповітряної оборони від ракет ми покладаємося на наших союзників", – йдеться у листі. – У питанні захисту від балістичних ракет ми покладаємося майже виключно на Сполучені Штати".

"Я від імені українського народу з повагою прошу президента та Конгрес США не припиняти свою підтримку, – йдеться у листі. – А також допомогти нам забезпечити цей життєво важливий засіб захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи, щоб зупинити російські балістичні ракети та інші ракетні атаки з боку Росії".

