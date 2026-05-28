Інтерфакс-Україна
Події
19:28 28.05.2026

Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

1 хв читати
Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_kyiv

У Шевченківському районі Києва завершено аварійні роботи в будівлі торговельного центру, пошкодженого внаслідок обстрілу; розібрано конструкції на площі 2 900 кв м, повідомила Державна служба х надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Шевченківському районі завершено аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок обстрілу ТЦ. Упродовж трьох днів рятувальники розбирали фасадну частину будівлі торговельного центру, зокрема демонтували пошкоджені елементи лицювання та вікна", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у четвер.

Загалом розібрано й демонтовано конструкції на площі 2 900 кв. м. До робіт залучали 15 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки Головного управління.

Йдеться про торговельний центр біля станції метро Лук'янівська.

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули троє людей. За останніми даними, постраждала 91 людина.

Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.

 

Теги: #київ #лукянівка #тц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 28.05.2026
ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

18:17 28.05.2026
Сенатор Блюменталь після відвідування Лук'янівки: РФ не залякає американських дипломатів

Сенатор Блюменталь після відвідування Лук'янівки: РФ не залякає американських дипломатів

17:06 28.05.2026
Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

19:18 27.05.2026
Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

17:14 27.05.2026
Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

12:48 27.05.2026
McDonald’s відновив роботу ресторану на Лук’янівці

McDonald’s відновив роботу ресторану на Лук’янівці

12:46 27.05.2026
День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

12:19 27.05.2026
У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

12:26 26.05.2026
Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

11:24 26.05.2026
Депутат Грищук просить Кличка і Кравченка розібратися із ситуацією довкола недобудови "Апрель-2" у Києві

Депутат Грищук просить Кличка і Кравченка розібратися із ситуацією довкола недобудови "Апрель-2" у Києві

ВАЖЛИВЕ

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

ОСТАННЄ

Міністр оборони України обговорив із конгресменами PURL, ППО та технологічну співпрацю із США

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський утворив комісію для конкурсного відбору членів НКЦПФР

УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА