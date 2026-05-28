Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

У Шевченківському районі Києва завершено аварійні роботи в будівлі торговельного центру, пошкодженого внаслідок обстрілу; розібрано конструкції на площі 2 900 кв м, повідомила Державна служба х надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Шевченківському районі завершено аварійні роботи в будівлі пошкодженого внаслідок обстрілу ТЦ. Упродовж трьох днів рятувальники розбирали фасадну частину будівлі торговельного центру, зокрема демонтували пошкоджені елементи лицювання та вікна", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у четвер.

Загалом розібрано й демонтовано конструкції на площі 2 900 кв. м. До робіт залучали 15 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки Головного управління.

Йдеться про торговельний центр біля станції метро Лук'янівська.

Уночі 24 травня Україна зазнала масованої атаки РФ. За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 600 БпЛА різних типів та 90 ракетами повітряного, морського та наземного базування, основний напрямок удару – Київ.

У Києві через атаку РФ загинули троє людей. За останніми даними, постраждала 91 людина.

Зафіксовані пошкодження на 49 локаціях у Шевченківському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Голосіївському районах.