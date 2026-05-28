Міністр оборони України обговорив із конгресменами PURL, ППО та технологічну співпрацю із США

Міністр оборони України Михайло Федоров обговорив із конгресменами США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом, що прибули до Києва, стратегічні пріоритети оборонної підтримки України, зокрема механізм PURL, ППО та технологічну співпрацю із США.

"Провів зустріч із представниками Конгресу США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Обговорили стратегічні пріоритети оборонної підтримки України. У фокусі – захист неба, посилення фронту й технологічна співпраця", – написав Федоров у Телеграмі у четвер.

За його словами, балістика залишається одним із найбільших викликів для захисту українського неба. "Саме тому критично важливо продовжувати постачання ракет PAC-2 GEM-T та PAC-3, а також розвивати механізм PURL. Сьогодні через ініціативу PURL Україна отримує понад 90% усіх антибалістичних спроможностей", – зазначив він.

Федоров презентував гостям результати, яких Україна досягла на полі бою. "Посилюємо захист неба, продовжуємо знищувати ворога на фронті та завдавати ударів по російській логістиці й економіці. У повітрі збільшуємо показники перехоплення, масштабуємо "малу" ППО, дрони-перехоплювачі, а також адаптуємо рішення до нових типів російських ракет і тактик їх застосування. На землі перехоплюємо ініціативу, руйнуємо російську логістику і масштабуємо middle strike і технологічні рішення для стримування ворога", – написав він.

Федоров зазначив також, що в "економічному домені українські військові продовжують deep strike по об'єктах, які забезпечують росії можливість вести та фінансувати війну".

"Також сфокусувалися на розвитку win-win співпраці із США", – додав Федоров. За його словами, Україна вже тестує технології партнерів у реальних умовах сучасної війни та допомагає швидко визначати рішення, які справді працюють на полі бою. "Паралельно навчаємо AI-моделі на унікальних бойових даних – це відкриває новий рівень співпраці та масштабування ефективних defense tech-рішень", – наголосив міністр.

"За завданням президента системно знищуємо ворога в усіх доменах війни: у повітрі, на землі та в економіці. Наша мета – щоб кожне рішення партнерів давало максимальний результат саме там, де це найбільше потрібно. Дякую США за підтримку України. Продовжуємо оборонну та технологічну співпрацю для посилення Сил оборони й завершення війни в сильній позиції", – резюмував Федоров.