19:20 28.05.2026

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що просуває ідею створення української балістики та антибалістичної системи, попри опір з боку окремих держав через конкуренцію.

"Я штовхаю постійно ідею української балістики і української антибалістики. Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія – по зрозумілим причинам, але не тільки Росія, також – по зрозумілим причинам. Причини – в бізнесі, в конкуренції", – сказав Зеленський у ефірі телемарафону у четвер.

За його словами, Україна також просуває створення європейської антибалістичної системи, і відповідні домовленості уже було досягнуто зі Швецією.

"Ми сьогодні зі Швецією домовилися, що будемо точно це робити. Це перший з великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики", – зазначив він.

Зеленський додав, що для реалізації цього потрібні ще кілька партнерів, і висловив сподівання, що протягом літа Україні вдасться "дотиснути цю ідею" та перейти до практичної роботи над протидією балістики.

"Я вважаю, що за літо в різних форматах зустрічей ми доштовхаємо і дотиснемо цю ідею. І почнемо працювати над тим, щоб побороти цей балістичний виклик, який дуже складний", – сказав президент.

