Зеленський утворив комісію для конкурсного відбору членів НКЦПФР

Президент України Володимир Зеленський вперше сформував Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), в яку увійшли виключно українські представники.

"Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", – йдеться в указі президента №443 від 27 травня.

Членами комісії стали два представника держави: заступник голови Фонду державного майна Наталія Панова та заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін; а також ще три викладача та науковця (за згодою) – проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександр Рожко, заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Олена Фурсова та директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака Володимир Король.

Згідно з указом, організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Офісом президента України й Державним управлінням справами.

НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі голови та семи членів (до прийняття у лютому 2025 року нового закону – шести членів), які призначаються президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів.

З 1 січня 2026 року набула чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члена Комісії претенденти мають пройти комісію з відбору.

За день до цього президент змінив голову Комісії – замість Руслана Магомедова ним був призначений Олексій Семенюк.

Наразі у складі Комісії є чотири члени – Іраклій Барамія, Юрій Шаповал, Арсен Ільїн (призначені у квітні 2021 року) та Максим Лібанов (призначений у лютому 2018 року).

Засідання Комісії як колегіального органу вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п'яти осіб з її загального кількісного складу, таким чином звільнення будь-якого іншого члена НКЦПФР призведе до тимчасової втрати кворуму.

KPMG під час оцінювання голови та НКЦПФР, яке було проведено в рамках програми співробітництва з МВФ та результати якого оприлюднили на початку жовтня 2025 року, висловило думку, що заміна голови та всіх членів комісії одночасно створює проблеми зі спадкоємністю, інституційними знаннями та пам'яттю організації.

"З метою забезпечення безперервності процесу прийняття рішень та послідовності курсу ми рекомендуємо впровадити ротаційне призначення членів комісії. Без впровадження ротаційних призначень зміни можуть призвести до втрати стратегічного бачення та спричинити повільну адаптацію", – вважає консультант.

У звіті зазначається, що послідовні призначення дадуть змогу досвідченим членам комісії направляти нових членів, поліпшуючи стабільність організації та поточний прогрес.