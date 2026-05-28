Інтерфакс-Україна
Події
19:12 28.05.2026

Зеленський утворив комісію для конкурсного відбору членів НКЦПФР

2 хв читати
Зеленський утворив комісію для конкурсного відбору членів НКЦПФР

Президент України Володимир Зеленський вперше сформував Конкурсну комісію з проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), в яку увійшли виключно українські представники.

"Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсного відбору на зайняття посад членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", – йдеться в указі президента №443 від 27 травня.

Членами комісії стали два представника держави: заступник голови Фонду державного майна Наталія Панова та заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін; а також ще три викладача та науковця (за згодою) – проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександр Рожко, заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана Олена Фурсова та директор Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака Володимир Король.

Згідно з указом, організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Офісом президента України й Державним управлінням справами.

НКЦПФР як колегіальний орган утворюється у складі голови та семи членів (до прийняття у лютому 2025 року нового закону – шести членів), які призначаються президентом України на шість років та звільняються з посад відповідно до його указів.

З 1 січня 2026 року набула чинності норма нового закону, згідно з якою перед поданням на призначення члена Комісії претенденти мають пройти комісію з відбору.

За день до цього президент змінив голову Комісії – замість Руслана Магомедова ним був призначений Олексій Семенюк.

Наразі у складі Комісії є чотири члени – Іраклій Барамія, Юрій Шаповал, Арсен Ільїн (призначені у квітні 2021 року) та Максим Лібанов (призначений у лютому 2018 року).

Засідання Комісії як колегіального органу вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше п'яти осіб з її загального кількісного складу, таким чином звільнення будь-якого іншого члена НКЦПФР призведе до тимчасової втрати кворуму.

KPMG під час оцінювання голови та НКЦПФР, яке було проведено в рамках програми співробітництва з МВФ та результати якого оприлюднили на початку жовтня 2025 року, висловило думку, що заміна голови та всіх членів комісії одночасно створює проблеми зі спадкоємністю, інституційними знаннями та пам'яттю організації.

"З метою забезпечення безперервності процесу прийняття рішень та послідовності курсу ми рекомендуємо впровадити ротаційне призначення членів комісії. Без впровадження ротаційних призначень зміни можуть призвести до втрати стратегічного бачення та спричинити повільну адаптацію", – вважає консультант.

У звіті зазначається, що послідовні призначення дадуть змогу досвідченим членам комісії направляти нових членів, поліпшуючи стабільність організації та поточний прогрес.

 

Теги: #комісія #нкцпфр #переобрання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 20.05.2026
"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

"Укрфінжитло" погодило збільшення ліміту кредитної лінії для Ощадбанку до 17 млрд грн

10:14 20.05.2026
В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

В КНУ ім. Шевченка розпочала роботу Комісія з перевірки можливих порушень норм етичної поведінки колишнім ректором

15:09 07.05.2026
Лебединський насіннєвий завод оновив наглядову раду, переобрав керівництво та погодив 70 млрд грн правочинів

Лебединський насіннєвий завод оновив наглядову раду, переобрав керівництво та погодив 70 млрд грн правочинів

09:24 04.05.2026
Міносвіти утворило комісію з надання дозволу на навчання у вишах громадянам РФ, Ірану, Білорусі та КНДР

Міносвіти утворило комісію з надання дозволу на навчання у вишах громадянам РФ, Ірану, Білорусі та КНДР

12:28 30.04.2026
Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

Рада ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

14:22 28.04.2026
Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

Європарламент проголосує Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України за прискореною процедурою

22:53 15.04.2026
Львівська Viking Development випускає дебютні облігації на 100 млн грн

Львівська Viking Development випускає дебютні облігації на 100 млн грн

19:03 31.03.2026
Глава НКЦПФР очікує перші результати розмови з "Київстар" про нові інструменти вже у червні

Глава НКЦПФР очікує перші результати розмови з "Київстар" про нові інструменти вже у червні

16:16 25.03.2026
Міносвіти перевірятиме діяльність ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова, про відсторонення від посади наразі не йдеться

Міносвіти перевірятиме діяльність ректора КНУ ім. Шевченка Бугрова, про відсторонення від посади наразі не йдеться

18:39 13.03.2026
Ексглава НКЦПФР Тевелєв став радником голови Комісії

Ексглава НКЦПФР Тевелєв став радником голови Комісії

ВАЖЛИВЕ

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

ОСТАННЄ

УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

Сенатор Блюменталь після відвідування Лук'янівки: РФ не залякає американських дипломатів

Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА