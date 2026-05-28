УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

Український Червоний Хрест (УЧХ) став співорганізатором ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Біологічні, хімічні та екологічні загрози в умовах війни", що відбулася на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

"Представники департаменту цивільного захисту та цивільно-військового співробітництва Українського Червоного Хреста долучилися до наукової частини конференції, де разом з експертами та фахівцями обговорили реагування на біологічні й хімічні загрози, медико-біологічну безпеку, екологічні наслідки війни, функціонування систем цивільного захисту, а також сучасні підходи до координації екстрених служб", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Крім того, представники Львівської обласної організації УЧХ взяли участь у показових навчаннях з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, під час яких відпрацьовували алгоритми взаємодії та реагування в умовах, максимально наближених до реальних.

Як зазначили в УЧХ, в умовах повномасштабної війни Україна щодня стикається не лише з воєнними, а й із комплексними гуманітарними та безпековими викликами – від пошкодження критичної інфраструктури й екологічних наслідків обстрілів до ризиків хімічного, біологічного та радіаційного характеру. Саме тому посилення системи цивільного захисту, міжвідомчої взаємодії та готовності служб реагування є критично важливими для захисту населення та ефективного реагування.

Захід відбувся за підтримки Німецького Червоного Хреста.