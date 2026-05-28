Інтерфакс-Україна
Події
19:06 28.05.2026

УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

1 хв читати
УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

Український Червоний Хрест (УЧХ) став співорганізатором ІІ міжнародної науково-практичної конференції "Біологічні, хімічні та екологічні загрози в умовах війни", що відбулася на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

"Представники департаменту цивільного захисту та цивільно-військового співробітництва Українського Червоного Хреста долучилися до наукової частини конференції, де разом з експертами та фахівцями обговорили реагування на біологічні й хімічні загрози, медико-біологічну безпеку, екологічні наслідки війни, функціонування систем цивільного захисту, а також сучасні підходи до координації екстрених служб", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Крім того, представники Львівської обласної організації УЧХ взяли участь у показових навчаннях з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, під час яких відпрацьовували алгоритми взаємодії та реагування в умовах, максимально наближених до реальних.

Як зазначили в УЧХ, в умовах повномасштабної війни Україна щодня стикається не лише з воєнними, а й із комплексними гуманітарними та безпековими викликами – від пошкодження критичної інфраструктури й екологічних наслідків обстрілів до ризиків хімічного, біологічного та радіаційного характеру. Саме тому посилення системи цивільного захисту, міжвідомчої взаємодії та готовності служб реагування є критично важливими для захисту населення та ефективного реагування.

Захід відбувся за підтримки Німецького Червоного Хреста.

 

Теги: #тчху #конференція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 24.05.2026
УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

УЧХ допомагає постраждалим від російської атаки на Київ

15:53 23.05.2026
УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій

УЧХ продовжує евакуацію з прифронтових територій

23:14 22.05.2026
Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

Україна та Польща обговорили співпрацю у відновленні, інфраструктурі та підготовку до URC-2026 у Гданську – Кулеба

12:19 22.05.2026
УЧХ зміцнює співпрацю зі Словенією та Словаччиною

УЧХ зміцнює співпрацю зі Словенією та Словаччиною

12:34 21.05.2026
УЧХ зустрів евакуаційний потяг із Донеччини у Хмельницькому

УЧХ зустрів евакуаційний потяг із Донеччини у Хмельницькому

17:29 20.05.2026
Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

Програма "Перезавантаження" УЧХ стартувала у Дніпрі

16:35 20.05.2026
Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

Тренінг "Допомога допомагаючим" відбувся у Києві

11:21 20.05.2026
УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

УЧХ допомагав постраждалим після російської атаки БпЛА на Харків

19:37 19.05.2026
УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

УЧХ взяв участь у міжнародному з’їзді добровільних пожежних команд

11:38 19.05.2026
20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

20 жінок-підприємиць отримали гранти на розвиток бізнесу за програмою REDpreneur Women

ВАЖЛИВЕ

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

ОСТАННЄ

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

Сенатор Блюменталь після відвідування Лук'янівки: РФ не залякає американських дипломатів

Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА