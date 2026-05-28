На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

Станом на 18:30 четверга, 28 травня, російські окупанти майже 40 разів атакували населені пункти Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, постраждали 12 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в телеграм-каналі.

Так, він повідомив, що на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автомобіль.

"Постраждали 10 людей. З них шестеро – діти. Це дівчата 1, 4, 8 і 14 років та хлопці 10 та 13 років. Вони та ще двоє дорослих лікуватимуться амбулаторно. До лікарні доправлений 46-річний чоловік і 56-річна жінка. Чоловік – "важкий", – написав Ганжа.

Крім того, у Синельниківському районі противник завдав удару по райцентру. Понівечені приватні будинки і автівки. Поранені двоє жінок 70 та 89 років. Остання – в лікарні у важкому стані.

Також росіяни атакували Тернівську громаду, що у Павлоградському районі.