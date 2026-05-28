18:57 28.05.2026

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

Станом на 18:30 четверга, 28 травня, російські окупанти майже 40 разів атакували населені пункти Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, постраждали 12 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в телеграм-каналі.

Так, він повідомив, що на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автомобіль.

"Постраждали 10 людей. З них шестеро – діти. Це дівчата 1, 4, 8 і 14 років та хлопці 10 та 13 років. Вони та ще двоє дорослих лікуватимуться амбулаторно. До лікарні доправлений 46-річний чоловік і 56-річна жінка. Чоловік – "важкий", – написав Ганжа.

Крім того, у Синельниківському районі противник завдав удару по райцентру. Понівечені приватні будинки і автівки. Поранені двоє жінок 70 та 89 років. Остання – в лікарні у важкому стані.

Також росіяни атакували Тернівську громаду, що у Павлоградському районі.

09:10 28.05.2026
Дніпропетровська область зазнала понад 20 атак дронами і артилерією, поранено трьох людей – ОВА

08:57 28.05.2026
Двоє постраждалих у Харківській області внаслідок обстрілів протягом доби

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

08:35 28.05.2026
Дві жінки поранені, 689 ударів завдано за добу по Запорізькій області – ОВА

16:59 27.05.2026
Папа Лев про нещодавні удари РФ по Україні: війна не створює безпеки, а лише примножує страждання та ненависть

11:21 27.05.2026
Росіяни 18 разів обстріляли Донеччину, 6 людей загинули – ОВА

08:58 27.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

08:12 27.05.2026
Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

07:46 27.05.2026
Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

07:43 27.05.2026
Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

