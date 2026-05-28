МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

Очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Албанії Феріт Ходжа розкритикував Росію за залякування дипломатів та погрози посилити удари по Україні, повідомив, що Тирана викликала російського посла.

"Албанія вважає абсолютно неприйнятною заяву Росії, яка закликає дипломатичний персонал та іноземних громадян залишити Київ напередодні запланованих ударів. Погрози посольствам – це не дипломатія; це залякування. Це чергове порушення міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Він також заявив, що посольство Албанії залишається в Києві. "Ми твердо стоїмо з Україною. І нас не залякають", – написав посол.

За його словами, МЗС викликало російського посла, якому було заявлено, що єдиний шлях вперед – це справжні мирні переговори. "Єдиний шлях вперед – це припинити війну, яка ніколи не повинна була починатися, та розпочати справжні, добросовісні мирні переговори. Це було чітко донесено сьогодні послу Росії в Тирані", – наголосив Ходжа .

Низка європейських та міжнародних партнерів України викликала послів РФ через погрози Москви завдавати ударів по Києву та вимоги евакуювати дипломатичні місії, зокрема Німеччина, Франція, Фінляндія, Бельгія, Польща, Нідерланди, Норвегія.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова наголосила, що "погрози (Росії – ІФ-У) на адресу дипломатів та міжнародних організацій – це не показник сили, а прояв відчаю".