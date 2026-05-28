Інтерфакс-Україна
Події
18:36 28.05.2026

Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

1 хв читати
Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня
Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники Київщини четверту добу поспіль ліквідовують наслідки ворожого удару, завданого росіянами 24 травня, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Працюють безперервно і вдень, і вночі: розбирають завали, демонтують понівечені конструкції та розчищають територію від тонн будівельного сміття. Окремий пріоритет – евакуація та збереження вцілілих експонатів і документації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В ДСНС наголосили, що надзвичайники діють максимально злагоджено, робота не зупиняється ні на мить.

Як повідомлялося, РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранено 91 людину, близько 300 об’єктів пошкоджено, половина з них – житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".

Теги: #дснс #київщина #рятувальники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:40 26.05.2026
Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

Через російський обстріл Запоріжжя поранено трьох людей – ДСНС

12:01 26.05.2026
За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

За добу на водоймах України загинули 5 людей – ДСНС

20:55 25.05.2026
Кількість поранених у Краматорську збільшилась до 10 людей – ДСНС

Кількість поранених у Краматорську збільшилась до 10 людей – ДСНС

19:59 25.05.2026
Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

15:48 25.05.2026
Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

14:36 25.05.2026
У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

У Києві на місці руйнування житлової 5-поверхівки працюють 53 рятувальники та 16 од. техніки – ДСНС

14:08 25.05.2026
Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

Через "Дію" вже подано 1133 заявки на компенсацію та відновлення за останню масовану атаку у Києві та Київській області – Кулеба

16:37 24.05.2026
Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань у Києві тривають, уже 78 постраждалих – ДСНС

17:02 20.05.2026
В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

В Одесі знешкодили нерозірваний дрон, який застряг на 15-му поверсі житлового дому

14:15 20.05.2026
СБУ затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах

СБУ затримала на Київщині ділків, які під прикриттям благодійних фондів заробляли на ухилянтах

ВАЖЛИВЕ

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

ОСТАННЄ

Міністр оборони України обговорив із конгресменами PURL, ППО та технологічну співпрацю із США

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський утворив комісію для конкурсного відбору членів НКЦПФР

УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

Сенатор Блюменталь після відвідування Лук'янівки: РФ не залякає американських дипломатів

Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА