Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники Київщини четверту добу поспіль ліквідовують наслідки ворожого удару, завданого росіянами 24 травня, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Працюють безперервно і вдень, і вночі: розбирають завали, демонтують понівечені конструкції та розчищають територію від тонн будівельного сміття. Окремий пріоритет – евакуація та збереження вцілілих експонатів і документації", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

В ДСНС наголосили, що надзвичайники діють максимально злагоджено, робота не зупиняється ні на мить.

Як повідомлялося, РФ в ніч з 23 на 24 травня здійснила наймасштабнішу ракетну атаку по Україні, загинули четверо цивільних, постраждали понад 100. Лише в Києві загинуло двоє, поранено 91 людину, близько 300 об’єктів пошкоджено, половина з них – житлові будинки. Противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Зокрема, повідомлялося про використання росіянами балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік".