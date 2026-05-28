Сенатор Блюменталь після відвідування Лук'янівки: РФ не залякає американських дипломатів

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь побачив на власні очі наслідки нещодавньої масованої російської атаки на Київ та висловив підтримку українському народові.

"Міністр закордонних справ Росії Лавров каже, що американські дипломати повинні покинути Україну – щоб уникнути їхніх кровожерливих бомб. Зараз в Україні я на власні очі бачу хоробрих американських дипломатів, які відмовляються коритися перед російським залякуванням", – написав він у соцмережі Х у четвер.

За словами сенатора, він вчора сказав президенту Володимиру Зеленському, що "ми подбаємо, щоб вони були в безпеці".

Блюменталь запевнив, що Америка стоїть пліч-о-пліч з Україною.

У відеозверненні, записаному на київській Лук'янівці, котра нещодавно сильно постраждала від російської атаки, сенатор повідомив, що перебуває в Україні вдесяте.

"Україна залишається сильною, незважаючи на величезні руйнування в країні ніч за ніччю", – сказав він.