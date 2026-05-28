Інтерфакс-Україна
Події
18:17 28.05.2026

Сенатор Блюменталь після відвідування Лук'янівки: РФ не залякає американських дипломатів

1 хв читати
Сенатор Блюменталь після відвідування Лук'янівки: РФ не залякає американських дипломатів

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь побачив на власні очі наслідки нещодавньої масованої російської атаки на Київ та висловив підтримку українському народові.

"Міністр закордонних справ Росії Лавров каже, що американські дипломати повинні покинути Україну – щоб уникнути їхніх кровожерливих бомб. Зараз в Україні я на власні очі бачу хоробрих американських дипломатів, які відмовляються коритися перед російським залякуванням", – написав він у соцмережі Х у четвер.

За словами сенатора, він вчора сказав президенту Володимиру Зеленському, що "ми подбаємо, щоб вони були в безпеці".

Блюменталь запевнив, що Америка стоїть пліч-о-пліч з Україною.

У відеозверненні, записаному на київській Лук'янівці, котра нещодавно сильно постраждала від російської атаки, сенатор повідомив, що перебуває в Україні вдесяте.

"Україна залишається сильною, незважаючи на величезні руйнування в країні ніч за ніччю", – сказав він.

Теги: #лукянівка #блюменталь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 27.05.2026
McDonald’s відновив роботу ресторану на Лук’янівці

McDonald’s відновив роботу ресторану на Лук’янівці

14:22 25.05.2026
Посли іноземних держав відвідали місце удару на Лук'янівці в Києві

Посли іноземних держав відвідали місце удару на Лук'янівці в Києві

13:02 25.05.2026
McDonald’s планує відновити роботу ресторану на Лук’янівці

McDonald’s планує відновити роботу ресторану на Лук’янівці

11:54 24.05.2026
Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

Мала опера в Києві постраждала внаслідок російського обстрілу

09:36 27.06.2022
У Шевченківському районі Києва відновили аварійно-рятувальні роботи в житловому будинку, в який влучила російська ракета

У Шевченківському районі Києва відновили аварійно-рятувальні роботи в житловому будинку, в який влучила російська ракета

16:29 26.06.2022
Рятувально-пошукові роботи в ураженій ворожою ракетою багатоповерхівці в Києві тривають

Рятувально-пошукові роботи в ураженій ворожою ракетою багатоповерхівці в Києві тривають

17:35 30.08.2018
Імовірність повторення інциденту з бійцями "Торнадо" в Лук'янівському СІЗО низька - мінюст

Імовірність повторення інциденту з бійцями "Торнадо" в Лук'янівському СІЗО низька - мінюст

13:24 14.08.2018
Екс-командира "Торнадо" Онищенка побили під час вивезення з Лук'янівського СІЗО, подано заяву про скоєння злочину

Екс-командира "Торнадо" Онищенка побили під час вивезення з Лук'янівського СІЗО, подано заяву про скоєння злочину

11:23 12.01.2017
З боку "торнадівців" не було нападу на співробітників Лук'янівського СІЗО - Мін'юст

З боку "торнадівців" не було нападу на співробітників Лук'янівського СІЗО - Мін'юст

14:40 10.02.2016
Лук'янівське СІЗО в Києві буде виставлено на продаж

Лук'янівське СІЗО в Києві буде виставлено на продаж

ВАЖЛИВЕ

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: Україна просуває створення власної балістики попри конкуренцію з боку окремих держав

Зеленський утворив комісію для конкурсного відбору членів НКЦПФР

УЧХ долучився до організації міжнародної конференції щодо біологічних, хімічних загроз під час війни

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів постраждало 12 людей, серед них діти – ОВА

МЗС Албанії викликало посла РФ та заявило йому, що єдиний шлях вперед – це припинити війну

Рятувальники Київщини продовжують ліквідацію наслідків удару 24 травня

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА