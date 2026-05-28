Інтерфакс-Україна
Події
18:02 28.05.2026

Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

1 хв читати
Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Країни Нордично-Балтійської вісімки (NB8) уже надали понад $2 млрд для програми PURL, повідомляє пресслужба Офісу президента за підсумками зустрічі першого заступника керівника ОП Сергія Кислиці та заступника керівника ОП Ігоря Жовкви з делегаціями МЗС країн Північної Європи та Балтії.

"Загалом країни NB8 надали понад 2 мільярди доларів для PURL. Україна розраховує на додаткові внески та якнайшвидше постачання ракет до систем Patriot", – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Кислиця поінформував про роботу президента України Володимира Зеленського з лідерами країн Європи щодо створення власної європейської антибалістичної системи.

"Ми маємо спільно якнайшвидше просуватися в процесі розроблення європейської антибалістичної системи й забезпечити масове виробництво. Україна готова зробити свій внесок у цей процес. Єдність європейських країн навколо посилення спільної обороноздатності є критично важливою. Маємо просувати практичні оборонні рішення, які можна оперативно втілити в життя", – наголосив він.

Крім того, сторони обговорили очікування від цьогорічного липневого саміту НАТО, євроінтеграцію України та дипломатичну роботу.

"Розраховуємо на відкриття всіх переговорних кластерів із ЄС вже в червні та на одноголосну підтримку з боку європейських партнерів. Європейські країни мають просувати відкриття усіх переговорних кластерів так само, як Україна бореться на полі бою", – зазначив Жовква.

Теги: #purl #nb8

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 19.05.2026
Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

Все американське озброєння, за яке заплатили європейці, вже в Україні – Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі

10:00 19.05.2026
Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

Жовква: Україна повністю виконала всі умови, які потрібні для наступного етапу - відкриття кластерів

09:18 19.05.2026
До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

До PURL залучено майже $5,5 млрд, ці кошти працюють – Жовква

18:52 12.05.2026
Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

18:38 12.05.2026
Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

Затримок із постачанням озброєння зі США в рамках програми PURL немає – Сибіга

23:00 23.01.2026
Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

01:27 23.11.2025
Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

02:26 25.09.2025
Сибіга обговорив із NB8 результати зустрічі Зеленського з Трампом та подальші кроки для просування миру

Сибіга обговорив із NB8 результати зустрічі Зеленського з Трампом та подальші кроки для просування миру

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

ОСТАННЄ

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

Рада церков підтримує визначений у проєкті нового Цивільного кодексу статус шлюбу як союзу між жінкою та чоловіком

Рада ЄС схвалила виділення Україні майже EUR2,8 млрд у межах Ukraine Facility

"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА