Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

Країни Нордично-Балтійської вісімки (NB8) уже надали понад $2 млрд для програми PURL, повідомляє пресслужба Офісу президента за підсумками зустрічі першого заступника керівника ОП Сергія Кислиці та заступника керівника ОП Ігоря Жовкви з делегаціями МЗС країн Північної Європи та Балтії.

"Загалом країни NB8 надали понад 2 мільярди доларів для PURL. Україна розраховує на додаткові внески та якнайшвидше постачання ракет до систем Patriot", – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі Кислиця поінформував про роботу президента України Володимира Зеленського з лідерами країн Європи щодо створення власної європейської антибалістичної системи.

"Ми маємо спільно якнайшвидше просуватися в процесі розроблення європейської антибалістичної системи й забезпечити масове виробництво. Україна готова зробити свій внесок у цей процес. Єдність європейських країн навколо посилення спільної обороноздатності є критично важливою. Маємо просувати практичні оборонні рішення, які можна оперативно втілити в життя", – наголосив він.

Крім того, сторони обговорили очікування від цьогорічного липневого саміту НАТО, євроінтеграцію України та дипломатичну роботу.

"Розраховуємо на відкриття всіх переговорних кластерів із ЄС вже в червні та на одноголосну підтримку з боку європейських партнерів. Європейські країни мають просувати відкриття усіх переговорних кластерів так само, як Україна бореться на полі бою", – зазначив Жовква.