Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen модифікації E/F, на що буде спрямовано EUR2,5 млрд в межах кредиту ЄС, Швеція також має намір передати 16 винищувачів Gripen модифікації C/D у межах двосторонньої допомоги після реалізації Україною цієї закупівлі, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Як перший крок уряд Швеції надає можливість закупівлі до винищувачів Gripen модифікації E/F, на що Україна планує виділити 2,5 мільярда євро із суми кредиту Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan.

"Щойно Україна здійснить відповідні кроки для реалізації зазначеної закупівлі, Швеція також має намір передати 16 винищувачів Gripen C/D у межах двосторонньої допомоги", – йдеться у спільній заяві для преси президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Крім того, Швеція надасть Україні засоби дальнього радіуса дії, боєприпаси, РЕБ та підтримку інновацій.

Як повідомлялося, Швеція підписала з Україною угоду про поставку 150 літаків Gripen, з яких 16 літаків модифікації C/D надійдуть в Україну вже на початку наступного року, 22 літаків моделі Е – до 2030 року, заявив Крістерссон у четвер.

"Ми з президентом України Володимиром Зеленським підписали угоду щодо поставки 150 літаків Gripen шведської оборонної компанії Saab. Це надзвичайна можливість для оборонної промисловості Швеції для розширення нашої сім’ї, яка користується винищувачами JAS-39 Gripen. Перші 16 літаків модифікації C/D з’являться в Україні вже у 2027 році, а до 2030 року – ще 22 новітніх моделі модифікації E", – сказав прем’єр-міністр Швеції на пресконференції із Зеленським.

22 жовтня 2025 року Україна та Швеція підписали лист про наміри, який відкрив можливість до укладання твердого контракту на постачання шведських винищувачів Україні. Тоді Україна прагнула купити від 100 до 150 новітніх JAS-39 Gripen E.

Gripen – це сімейство сучасних багатоцільових винищувачів, розроблених шведською компанією Saab. За даними виробника, вони відрізняються легкістю і маневреністю.

Швеція вже надала Україні уже EUR10 млрд військової підтримки та EUR2 млрд цивільної підтримки.