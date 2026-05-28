Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк попередив про небезпеку подальшої ескалації бойових дій між Росією та Україною на тлі останніх погроз Росії щодо посилення атак. Він закликав обидві сторони повернутися за стіл переговорів, повідомляє пресслужба ООН.

"Я настійно закликаю до стриманості. Відновіть переговори та покладіть край стражданням", – сказав він.

Він наголосив, що небезпечна ескалація бойових дій призвела до значних жертв серед цивільного населення.

Так, за перші чотири місяці 2026 року кількість загиблих та поранених цивільних осіб в Україні була на 21 відсоток вищою, ніж за той самий період 2025 року (815 загиблих; 4 174 поранених у 2026 році порівняно з 682 загиблими; 3 453 пораненими у 2025 році). Переважна більшість жертв припала на територію, контрольовану Україною.

"Міжнародне гуманітарне право вимагає від сторін конфлікту вживати всіх можливих запобіжних заходів для уникнення шкоди цивільному населенню – це не просто пропозиції чи рекомендації, а обов’язкові зобов’язання, що тягнуть за собою юридичну відповідальність для тих, хто їх порушує", – підкреслив Тюрк.

Він також згадав про ураження освітнього комплексу в окупованому Старобільську, де, за версією російської сторони, загинув 21 цивільний, а 44 були поранені.

"Я глибоко засуджую нещодавні випадки загибелі та поранення цивільних осіб. Я закликаю російські та українські власті провести оперативні, незалежні та ефективні розслідування та притягнути винних до відповідальності. Вони повинні докласти всіх зусиль, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів", – заявив Тюрк.

Він також засудив напади Російської Федерації на гуманітарний персонал та склади, що відбулися протягом останніх тижнів.

Як повідомлялося, Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував маніпулятивну інформацію, розповсюджену російськими медіа щодо нібито ураження Збройними силами України об’єктів цивільної інфраструктури на тимчасово окупованій території країни. Зокрема, в Генштабі зазначили, що 22 травня було уражено один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі Старобільська.

"Рубікон" – російський військовий спецпідрозділ "Центр перспективних безпілотних технологій", представники якого регулярно завдають уражень по мирному населенню та цивільних об’єктах на території України", – заявили у Генштабі.