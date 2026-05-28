17:29 28.05.2026

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

Викрито двох працівників Бюро економічної безпеки України (БЕБ), які використовували службове становище та зв’язки для одержання хабарів, затримані детектив і аналітик, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в четвер він поінформував, що йдеться про два окремі кримінальні провадження.

"У першому випадку викрито старшого детектива територіального управління БЕБ у Київській області. Він вимагав $15 тис. від чоловіка, який фігурував у справі про виготовлення, ввезення та збут підроблених грошей", – зазначив генпрокурор.

Кравченко додав: "Детектив заявив, що нібито має достатньо доказів для повторного притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності та запевняв: через попередню судимість той "точно опиниться за ґратами". Водночас пропонував "вирішити питання" за хабар".

За словами генпрокурора, для організації зустрічей детектив надсилав повістки нібито для проведення слідчих дій.

"Спочатку детектив отримав $10 тис., після чого жодних слідчих дій із чоловіком не проводив. Сьогодні під час чергової зустрічі із заявником, детектива було затримано", – поінформував Кравченко.

В іншому провадженні, як уточнив генпрокурор, викрито аналітика БЕБ України, колишнього працівника податкової служби.

За даними слідства, до нього звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на зберігання пального.

"Аналітик запропонував допомогу з повторним поданням документів. За хабар він обіцяв використати старі зв’язки та вплинути на посадовців податкової служби. Після повторного подання документів підприємству дійсно видали ліцензію, а співробітник БЕБ зажадав свою "винагороду" – $2 тис.", – зазначив генпрокурор.

Обох посадовців затримали після одержання коштів в порядку ст. 208 КПК України. Готується повідомлення про підозру у вчиненні корупційних злочинів та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Дії старшого детектива БЕБ кваліфіковано як одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі за ч. 3 ст. 368 КК України.

Аналітику БЕБ інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

"Злочини вдалося розкрити завдяки спільним діям прокурорів Офісу Генерального прокурора, СБУ та ДБР", – зазначив генпрокурор.

