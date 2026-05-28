Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

Двоє цивільних загинуло внаслідок удару російського дрона по цивільному транспорту на прикордонні Сумщини, ще двоє зазнали поранень через атаки двох російських дронів по бусу, повідомив очільник обласної віськової адміністрації Олег Григоров

"Двоє цивільних загинули внаслідок удару російського дрона по цивільному транспорту на прикордонні Сумщини. Напередодні 65-річний чоловік та 69-річна жінка їхали на скутері між населеними пунктами Великописарівської громади. У цю мить російський дрон прицільно атакував їх. Від отриманих важких травм люди загинули на місці", – написав він у телеграмі у четвер.

Трохи пізніше Григоров оприлюднив дані про ще двох людей, що постраждали від атаки окупантів на цивільний транспорт. "Ще двоє людей постраждали внаслідок атаки двох російських дронів по цивільному транспорту. Подружжя – 67-річний чоловік та 65-річна жінка – їхали цивільним бусом у Хутір-Михайлівській громаді. Вони везли продукти до одного з прикордонних сіл. У цей момент ворог завдав подвійного удару дронами по автомобілю", – розповів Григоров.

За його словами, люди дивом вижили. Постраждалим у лікарні вже надали необхідну допомогу. На щастя, загрози життю немає.