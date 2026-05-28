Інтерфакс-Україна
Події
17:19 28.05.2026

Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

1 хв читати

Двоє цивільних загинуло внаслідок удару російського дрона по цивільному транспорту на прикордонні Сумщини, ще двоє зазнали поранень через атаки двох російських дронів по бусу, повідомив очільник обласної віськової адміністрації Олег Григоров

"Двоє цивільних загинули внаслідок удару російського дрона по цивільному транспорту на прикордонні Сумщини. Напередодні 65-річний чоловік та 69-річна жінка їхали на скутері між населеними пунктами Великописарівської громади. У цю мить російський дрон прицільно атакував їх. Від отриманих важких травм люди загинули на місці", – написав він у телеграмі у четвер.

Трохи пізніше Григоров оприлюднив дані про ще двох людей, що постраждали від атаки окупантів на цивільний транспорт. "Ще двоє людей постраждали внаслідок атаки двох російських дронів по цивільному транспорту. Подружжя – 67-річний чоловік та 65-річна жінка – їхали цивільним бусом у Хутір-Михайлівській громаді. Вони везли продукти до одного з прикордонних сіл. У цей момент ворог завдав подвійного удару дронами по автомобілю", – розповів Григоров.

За його словами, люди дивом вижили. Постраждалим у лікарні вже надали необхідну допомогу. На щастя, загрози життю немає.

Теги: #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 28.05.2026
Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

Чоловік та жінка загинули на Сумщині через атаку російського дрона

08:52 28.05.2026
Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

Дві людини, серед них – дитина, постраждали через ворожі обстріли на Сумщині – ОВА

08:12 27.05.2026
Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

Двоє постраждалих через російські обстріли Сумщини – поліція

09:58 26.05.2026
На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

На Сумщині за добу дев'ять людей постраждали від атак окупантів – ОВА

08:56 26.05.2026
Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

Частина Сумщини залишилася без електропостачання через збройну агресію РФ

09:43 25.05.2026
Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

Одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині за добу – ОВА

08:13 22.05.2026
Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

Окупанти поранили 11 людей на Сумщині, серед них і дитину

19:17 20.05.2026
Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

Водія вантажівки поранено через атаку російського дрона на Сумщині – ОВА

11:21 20.05.2026
Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

Під завалами п'ятиповерхівки на Сумщині виявили тіло літньої жінки

08:39 20.05.2026
Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

Росіяни завдали масованого удару по Конотопу: вісім постраждалих – МВС

ВАЖЛИВЕ

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

Зеленський: Просимо американських партнерів допомогти нам з антибалістикою або дати ліцензію на її виробництво

ОСТАННЄ

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

Рада церков підтримує визначений у проєкті нового Цивільного кодексу статус шлюбу як союзу між жінкою та чоловіком

Рада ЄС схвалила виділення Україні майже EUR2,8 млрд у межах Ukraine Facility

"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

Посольство Індії рекомендує своїм громадянам в Україні в найближчі дні зберігати пильність та дотримуватися протоколів безпеки

Реформа ЗСУ передбачатиме реформування ТЦК та механізм демобілізації – нардеп Костюк

Міносвіти спільно з компаніями SCM Ахметова розвиватиме сучасні STEM-простори в школах – меморандум

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА