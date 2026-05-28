До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

До виборів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка допущено чотири кандидати, зокрема діючий в.о. ректора, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Згідно з відповіддю Міносвіти на запит агентства "Інтерфакс-Україна", до міністерства подали документи для участі у конкурсі на посаду ректора КНУ ім. Шевченка п’ять кандидатів.

Зокрема, колишній ректор КНУ Володимир Бугров; діючий в.о. ректора КНУ Валерій Копійка; колишня проректорка КНУ з міжнародного співробітництва Ксенія Смирнова; колишня проректорка КНУ з наукової роботи Ганна Толстанова; перший проректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій Олександр Корченко.

В той же час у відомстві зазначили, що після опрацювання отриманих документів Бугрова не було допущено до участі у конкурсі.

Як повідомлялося, 2 березня Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на заміщення посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення про конкурс. А самі вибори були заплановані на 27 травня 2026 року. Натомість 11 травня Міносвіти перенесло вибори на 27 жовтня.

Колишній ректор Бугров заявляв, що має намір брати участь у конкурсі на нового ректора вишу, але допускав, що йому можуть завадити це зробити. Зокрема, він зазначав, що у разі, якщо апеляційна інстанція підтвердить попереднє рішення суду, то його внесуть у реєстр осіб з правопорушенням, пов’язаними з корупцією, і не допустять до виборів.

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо адміністративного правопорушення про подання завідомо недостовірних відомостей у декларації Бугрова.

Згідно із законом "Про вищу освіту", не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду керівника закладу вищої освіти особа, яка за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення (протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили).

29 квітня Міносвіти звільнило Володимира Бугрова з посади ректора КНУ ім. Шевченка у зв’язку із закінченням контракту. В той же час, Валерія Копійку призначено в.о. ректора.