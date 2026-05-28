Інтерфакс-Україна
Події
17:11 28.05.2026

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

1 хв читати
ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

(оновлено, змінено джерело)

Рада ЄС схвалила сьомий платіж Україні в рамках Ukraine Facility у розмірі майже 2,8 млрд євро.

Про це у середу повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Україна отримає платіж у розмірі майже 2,8 млрд євро після того, як Рада ухвалила рішення про сьомий черговий транш підтримки в рамках Ukraine Facility. Ця сума відображає успішне виконання Україною одинадцяти з двадцяти кроків, необхідних для сьомого траншу. Вона також відображає виконання Україною низки невиконаних кроків, зокрема одного, необхідного для п’ятого траншу, та двох, необхідних для шостого траншу", – йдеться в пресрелізі.

В Раді ЄС зазначили, що Україна також виконала низку кроків раніше, ніж це вимагалося Планом для України. "Зокрема, вона вже виконала два кроки за восьмим траншем та два кроки за дев’ятим траншем. Відповідно до нової методології, прийнятої Комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання", – наголошується в повідомленні.

В Раді ЄС нагадали, що платежі за Ukraine Facility пов’язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років.

Поточний сьомий транш відбувається після попереднього шостого траншу на суму близько 2,3 млрд євро, здійсненого у грудні 2025 року.

Теги: #ukraine_facility

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:01 28.05.2026
Рада ЄС схвалила виділення Україні майже EUR2,8 млрд у межах Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила виділення Україні майже EUR2,8 млрд у межах Ukraine Facility

11:17 05.05.2026
Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

Алюшина: інфраструктура НАДС готова до відновлення конкурсів на держслужбу

10:57 01.05.2026
Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

Україна готується отримати EUR2,7 млрд за програмою Ukraine Facility у червні завдяки ухваленим законам - Качка

18:03 23.04.2026
Банки розвитку Польщі, Франції, Фінляндії, Чехії та Італії профінансують проєкти подвійного призначення в Україні

Банки розвитку Польщі, Франції, Фінляндії, Чехії та Італії профінансують проєкти подвійного призначення в Україні

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

ОСТАННЄ

Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

Рада церков підтримує визначений у проєкті нового Цивільного кодексу статус шлюбу як союзу між жінкою та чоловіком

"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

Посольство Індії рекомендує своїм громадянам в Україні в найближчі дні зберігати пильність та дотримуватися протоколів безпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА