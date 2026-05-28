ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Рада ЄС схвалила сьомий платіж Україні в рамках Ukraine Facility у розмірі майже 2,8 млрд євро.

Про це у середу повідомляє пресслужба Ради ЄС.

"Україна отримає платіж у розмірі майже 2,8 млрд євро після того, як Рада ухвалила рішення про сьомий черговий транш підтримки в рамках Ukraine Facility. Ця сума відображає успішне виконання Україною одинадцяти з двадцяти кроків, необхідних для сьомого траншу. Вона також відображає виконання Україною низки невиконаних кроків, зокрема одного, необхідного для п’ятого траншу, та двох, необхідних для шостого траншу", – йдеться в пресрелізі.

В Раді ЄС зазначили, що Україна також виконала низку кроків раніше, ніж це вимагалося Планом для України. "Зокрема, вона вже виконала два кроки за восьмим траншем та два кроки за дев’ятим траншем. Відповідно до нової методології, прийнятої Комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання", – наголошується в повідомленні.

В Раді ЄС нагадали, що платежі за Ukraine Facility пов’язані з Планом для України, який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що відповідають цілям країни щодо вступу до ЄС протягом наступних років.

Поточний сьомий транш відбувається після попереднього шостого траншу на суму близько 2,3 млрд євро, здійсненого у грудні 2025 року.