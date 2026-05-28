Інтерфакс-Україна
Події
17:06 28.05.2026

Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

2 хв читати

Президент Американської торговельної палати в Україні Енді Хандер заявив, що залишається у Києві та разом із послом США Джулі Девіс відвідав зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у посольстві Франції у столиці України.

"Ми всі тут", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Усі в Києві – було приємно разом із послом США Джулі Девіс відвідати сьогодні вранці зустріч послів країн G7 із представниками бізнес-асоціацій у Посольстві Франції в центрі Києва", – повідомив він.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія після обстрілу Києва у ніч проти 24 травня нібито розпочинає "послідовні системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та "центрах ухвалення рішень". МЗС РФ закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, "якнайшвидше залишити Київ".

У відповідь на це глава МЗС України Андрій Сибіга висловив впевненість, що російська риторика щодо нових ударів не злякає західних дипломатів в Києві.

Заяву МЗС РФ із закликом до іноземних дипломатів і громадян залишити Київ посол ЄС Катарина Матернова назвала "шедевром лицемірства". Матернова наголосила, що подібними заявами РФ намагається посіяти паніку і страх, однак ця тактика не спрацює. "ЄС нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною. Погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій – це не ознака сили. Це ознака відчаю", – додала вона.

Теги: #київ #американці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 27.05.2026
Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

17:14 27.05.2026
Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

Посольство Естонії продовжує працювати у Києві, попри погрози РФ ударами

12:46 27.05.2026
День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

День Києва-2026: концерти, фестивалі, виставки та книжкові події - куди піти у столиці

12:19 27.05.2026
У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

У Києві відкрито представництво демократичної Білорусі – Тихановська

12:26 26.05.2026
Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

Поліція розслідує обставини загибелі двох іноземців у столичному Гідропарку

11:24 26.05.2026
Депутат Грищук просить Кличка і Кравченка розібратися із ситуацією довкола недобудови "Апрель-2" у Києві

Депутат Грищук просить Кличка і Кравченка розібратися із ситуацією довкола недобудови "Апрель-2" у Києві

10:38 26.05.2026
До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

До Києво-Печерської лаври передали мобільну станцію для цифрового збереження культурної спадщини

10:22 26.05.2026
Петиція про звільнення станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення станції швидкісного трамваю "Кільцева дорога" від недобудови "Апрель-2" набрала необхідні голоси

10:00 26.05.2026
В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

В Києві повністю відновлено рух транспорту в Шевченківському, Дарницькому та Подільському районах – поліція

19:59 25.05.2026
Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

Завершено аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару у Шевченківському районі Києва – ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Каллас: ЄС не може бути посередником між Києвом та Москвою, бо захищає інтереси Європи та України

В ЄС вперше озвучили попередні вимоги до РФ щодо миру для України

ОСТАННЄ

Країни NB8 надали понад $2 млрд для PURL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

Комісар ООН з прав людини Тюрк закликав Україну та Росію до припинення ескалації і відновлення переговорів

Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

До виборів ректора КНУ ім. Шевченка допущено 4 кандидати – Міносвіти

Окупанти атакували цивільний транспорт на Сумщині: двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранень

ЄС схвалив чергові EUR2,8 млрд Києву в рамках Ukraine Facility

Рада церков підтримує визначений у проєкті нового Цивільного кодексу статус шлюбу як союзу між жінкою та чоловіком

Рада ЄС схвалила виділення Україні майже EUR2,8 млрд у межах Ukraine Facility

"Укрзалізниця" встановила кондиціонери в регіональних електропоїздах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА