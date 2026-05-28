Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

Президент Американської торговельної палати в Україні Енді Хандер заявив, що залишається у Києві та разом із послом США Джулі Девіс відвідав зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у посольстві Франції у столиці України.

"Ми всі тут", – написав він у соціальній мережі Х у четвер.

"Усі в Києві – було приємно разом із послом США Джулі Девіс відвідати сьогодні вранці зустріч послів країн G7 із представниками бізнес-асоціацій у Посольстві Франції в центрі Києва", – повідомив він.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія після обстрілу Києва у ніч проти 24 травня нібито розпочинає "послідовні системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та "центрах ухвалення рішень". МЗС РФ закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, "якнайшвидше залишити Київ".

У відповідь на це глава МЗС України Андрій Сибіга висловив впевненість, що російська риторика щодо нових ударів не злякає західних дипломатів в Києві.

Заяву МЗС РФ із закликом до іноземних дипломатів і громадян залишити Київ посол ЄС Катарина Матернова назвала "шедевром лицемірства". Матернова наголосила, що подібними заявами РФ намагається посіяти паніку і страх, однак ця тактика не спрацює. "ЄС нікуди не піде. Ми залишаємося в Києві. Ми залишаємося з Україною. Погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій – це не ознака сили. Це ознака відчаю", – додала вона.