Рада церков підтримує визначений у проєкті нового Цивільного кодексу статус шлюбу як союзу між жінкою та чоловіком

Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) обговорили з членами Комітету Верховної Ради України з питань правової політики низку питань щодо проєкту нового Цивільного кодексу України.

"Представники ВРЦіРО зазначили підтримку народним депутатам щодо підтвердження визначеного Конституцією України у проєкті нового Цивільного кодексу статусу шлюбу, як добровільного союзу між жінкою та чоловіком", – йдеться в повідомленні Ради церков.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили норми нового Цивільного кодексу щодо речових та майнових прав, а також інших аспектів, які стосуються релігійних організацій.

Зокрема, учасники зустрічі обмінялися думками щодо релігійної форми державної реєстрації шлюбу, як запровадження додаткової правової можливості укладання шлюбу уповноваженим священнослужителем зареєстрованої релігійної організації із подальшим внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Як повідомлялося, Верховна Рада на пленарному засіданні 28 квітня прийняла в першому читанні за основу проєкт Цивільного кодексу України (законопроєкт № 15150), який викликав критику з боку юридичної спільноти, бізнесу та громадськості.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляє, що проєкт нового Цивільного кодексу не дискримінує ЛГБТ-спільноту.

13 травня петиція до президента із закликом не допустити ухвалення парламентом нового Цивільного кодексу набрала необхідну для розгляду кількість голосів.